جامعة الإمارات تحقق إنجازاً ملموساً في مجال البحث العلمي نشر 2646 ورقة بحثية خلال عام 2023

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: حقّقت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً استثنائياً في مجال البحث العلمي خلال عام 2023، وذلك في خطوة تُعزّز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال البحث العلمي. حيث نشر أعضاء هيئة التدريس والباحثون والطلبة 2646 ورقة بحثية، بحسب قاعدة بيانات سكوبس، مما يبرز الجهود المستمرة في تعزيز المعرفة وتقديم إسهامات فعّالة لتطوير المجتمع والمساهمة في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي.
وأوضح النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات الدكتور أحمد مراد أن هذه الإنجازات تأتي في سياق جهود جامعة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها كجامعة بحثية رائدة، وقد عكست الأوراق البحثية التي تمّ نشرها تنوّعاً في مختلف المجالات العلمية. وقال لقد" نشرت جامعة الإمارات 2646 ورقة بحثية خلال عام 2023، وفق قواعد البيانات في سكوبس من يناير وحتى ديسمبر 2023، بما في ذلك 1151 منشوراً بحثياً يتعلّق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. و128 منشوراً بحثياً يتعلّق بالهدف الثالث عشر. فيما بلغ عدد الاقتباسات 5131 اقتباساً.
ووفقاً لتصنيفات المجلات العالمية (SJR)، فقد بلغت نسبة المخرجات البحثية في أعلى 10٪ من المجلات العلمية 30.4% في عام 2023 ، بينما بلغت نسبة المنشورات في أعلى 25٪ من المجلات 65.8% . وقد بلغت نسبة المنشورات البحثية بالتعاون مع جامعات دولية 76.9%. وبلغ عدد الدول التي تستشهد بمنشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة 138 دولة.
ويجدر الذكر أن نسبة المنشورات في المجالات الرئيسية جاءت كالتالي : الهندسة 11%، الطب 8.3%، علوم الكمبيوتر 8.8 %، العلوم الاجتماعية 7.4%، الفيزياء وعلم الفلك 6.5%، الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية 5.5%، الكيمياء 5.1%، العلوم البيئية 5.1%، علم المواد 5.1%، العلوم الزراعية والبيولوجية 4.8%، الرياضيات 4.6%، والمجالات الأخرى 27.8%.
MENAFN23012024007464016105ID1107755407
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.