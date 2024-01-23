حماية المنافسة يُثبت مخالفة شركتى بترول بسوق توزيع مادة البيتومين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين فى سوق توزيع المنتجات البترولية، وذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطر فى السوق بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة.
وقال الجهاز فى بيان:“تبين من خلال إجراءات البحث والتقصى وجمع الاستدلالات أن الشركتان المُخالفتان تتمتعان بوضع مسيطر فى سوق توزيع مادة البيتومين 70/60 فى مصر التى تسخدم فى رصف الطرق، وتعد الشركتان من قبيل الأطراف المرتبطة من خلال معيار الملكية باعتبارهما مملوكين بالكامل إلى إحدى الهيئات العامة، وقد تم إساءة استخدام الوضع المسيطر من خلال ربط بيع مادة البيتومين 70/60 بشراء المستحلبات والمحاليل البيتومينية، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة 8/د من قانون حماية المنافسة”.
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وأكد جهاز حماية المنافسة تصديه لكافة أشكال الممارسات الاحتكارية فى مختلف القطاعات والأسواق والتى من بينها إساءة استخدام الوضع المسيطر حيث تعتبر ممارسة ربط السلع ببعضها البعض من أشكال الممارسات التى تقوم بها بعض الشركات ذات الوضع المسيطر بإجبار العميل على قبول المزيد من المنتجات أو الالتزامات الإضافية مستغلا وضعه، وهو ما يؤدى إلى الإضرار بالمنافسة فى هذه الأسواق.
كما أكد الجهاز تطبيق أحكام القانون بشكل فعال على كافة الأشخاص التى تمارس نشاطا اقتصاديا فى الأسواق المصرية سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص محلية كانت أم أجنبية، تنفيذا لأحكام القانون وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسى فى ضمان المنافسة الحرة لكافة الشركات العاملة فى السوق المصرى.
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