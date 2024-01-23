حماية المنافسة يُثبت مخالفة شركتى بترول بسوق توزيع مادة البيتومين

MENAFN - Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين فى سوق توزيع المنتجات البترولية، وذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطر فى السوق بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة.

وقال الجهاز فى بيان:“تبين من خلال إجراءات البحث والتقصى وجمع الاستدلالات أن الشركتان المُخالفتان تتمتعان بوضع مسيطر فى سوق توزيع مادة البيتومين 70/60 فى مصر التى تسخدم فى رصف الطرق، وتعد الشركتان من قبيل الأطراف المرتبطة من خلال معيار الملكية باعتبارهما مملوكين بالكامل إلى إحدى الهيئات العامة، وقد تم إساءة استخدام الوضع المسيطر من خلال ربط بيع مادة البيتومين 70/60 بشراء المستحلبات والمحاليل البيتومينية، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة 8/د من قانون حماية المنافسة”.

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وأكد جهاز حماية المنافسة تصديه لكافة أشكال الممارسات الاحتكارية فى مختلف القطاعات والأسواق والتى من بينها إساءة استخدام الوضع المسيطر حيث تعتبر ممارسة ربط السلع ببعضها البعض من أشكال الممارسات التى تقوم بها بعض الشركات ذات الوضع المسيطر بإجبار العميل على قبول المزيد من المنتجات أو الالتزامات الإضافية مستغلا وضعه، وهو ما يؤدى إلى الإضرار بالمنافسة فى هذه الأسواق.

كما أكد الجهاز تطبيق أحكام القانون بشكل فعال على كافة الأشخاص التى تمارس نشاطا اقتصاديا فى الأسواق المصرية سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص محلية كانت أم أجنبية، تنفيذا لأحكام القانون وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسى فى ضمان المنافسة الحرة لكافة الشركات العاملة فى السوق المصرى.