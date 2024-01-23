التموين: توريد 786 ألف طن قصب وانتاج 74.6 ألف طن سكر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجماب ما تم توريده من قصب السكر وبلغ 786.795 ألف طن قصب وتم انتاج 74.608 ألف طن سكر.
وذكرت الوزارة أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتةر علي المصيلحي وجه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات المزارعين .
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من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية اللواء عصام البديوي، أنه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم إليها.
وأشار إلى أن عمليات التوريد تسير دون أي عائق لافتا إلى أنه يتم تقديم تسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع إلى المزارعين .
وأضاف البدوي استلام حوالي7 ملايين طن صن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر ، مشيرا إلى أن المصانع تعمل بكـــامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم .
من جانبه قال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال إن مصانع السكر تقدم كل التسهيلات للمزارعين مؤكدا أن ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومي بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين منه .
وأضاف أن الوزارة وشركاتها التابعه تعاقدت في الفترة الماضية على استيراد 537 ألف طن سكر خام لتكريرها بالمصانع المصرية، وتم ضخ الكميات التي تم تكريرها وجارى تكرير باقى الكميه لضخها بالأسواق .
وأوضح كمال أنه تم استيراد 138 ألف طن سكر ابيض تم ضخهم بالأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو
المصدر:
MENAFN23012024000202011048ID1107755365
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