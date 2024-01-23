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التموين: توريد 786 ألف طن قصب وانتاج 74.6 ألف طن سكر

1/23/2024 3:41:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجماب ما تم توريده من قصب السكر وبلغ 786.795 ألف طن قصب وتم انتاج 74.608 ألف طن سكر.

وذكرت الوزارة أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتةر علي المصيلحي وجه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات المزارعين .

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من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية اللواء عصام البديوي، أنه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم إليها.

وأشار إلى أن عمليات التوريد تسير دون أي عائق لافتا إلى أنه يتم تقديم تسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع إلى المزارعين .

وأضاف البدوي استلام حوالي7 ملايين طن صن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر ، مشيرا إلى أن المصانع تعمل بكـــامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم .

من جانبه قال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال إن مصانع السكر تقدم كل التسهيلات للمزارعين مؤكدا أن ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومي بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين منه .

وأضاف أن الوزارة وشركاتها التابعه تعاقدت في الفترة الماضية على استيراد 537 ألف طن سكر خام لتكريرها بالمصانع المصرية، وتم ضخ الكميات التي تم تكريرها وجارى تكرير باقى الكميه لضخها بالأسواق .

وأوضح كمال أنه تم استيراد 138 ألف طن سكر ابيض تم ضخهم بالأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو

المصدر:

MENAFN23012024000202011048ID1107755365

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