((تصديرى الغذائية)) يبحث تأثير ((قانون العناية الواجبة)) الأوروبى على صادرات القطاع

MENAFN - Al-Borsa News) نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، ندوة إلكترونية لمناقشة”قانون العناية الواجبة الألمانى والأوروبى، وأثرهما المتوقع على صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبى”.

وكشف الوزير مفوض تجارى تامر كريم، نائب مدير إدارة الاتحاد الأوروبى بجهاز التمثيل التجارى، أن مشروع قانون العناية الواجبة الأوروبى مقتبس من الألمانى، وهو بمثابة منظومة تشريعية أوروبية موحدة لمراجعة سلاسل الامداد والتمويل، فى ضوء قواعد العناية الواجبة لحقوق الانسان.

موضوعاتمبادرة لتأهيل محطات ومصانع التمور في الوادى الجديد والواحات البحرية الصياد: 1.3 مليون طن خامات أعلاف فى الموانئ ونعمل على تسريع الإفراجات التموين تشترى 414.4 ألف طن زيت خام منذ بداية العام المالى الجارى

ولفت إلى أنه حال اعتماده سيتم دخوله حيز التنفيذ خلال عامين من الآن، ووقتها سيكون له الأولوية فى التطبيق عن القوانين المحلية فى دول الاتحاد.

وأشار إلى أن مشروع القانون ما زال فى طور المناقشات، وعلى الرغم من ذلك اتخذت المفوضية الأوروبية عددا من القرارات تتوافق مع نصوصه كان أخرها مرسوم بشأن العناية الواجبة والتنمية المستدامة للشركات الصادر فى فبراير من العام الماضى، يهدف تعزيز سلوك الشركات المستدام والمسئول عبر سلاسل القيمة العالمية ومناهضة أى ظواهر ضد حقوق الانسان وبالأخص عمالة الأطفال أواستغلال العمال.

وأكد كريم، أن نصوص القانون الأوروبى والمبادرات الصادرة فى ضوءه ليست موجودة بقانون العناية الواجبة الألمانى، ما ينبأ بأن يكون التشريع الأوروبى أكثر تشددا، خاصة وأنه يتضمن عقوبات أكبر من الحرمان من المناقصات العمومية قد تصل لحد العقوبات الجنائية على الشركات.

وذكر أن مشروع القانون يلقى معارضة قوية من شركات الاتحاد الأوروبى سواء كانت كبيرة أو صغيرة ومتوسطة، كذلك تعارضه عددًا من الدول على رأسهم بولاندا التى قامت بالطعن قضائيا على القانون على اعتباره قانونا ماليا وليس بيئيا؛ وبالتالى يجب الموافقة عليه بالإجماع وليس بالأغلبية وهو ما لم يحدث، فى حين امتنعت بلجيكا وبلغاريا عن التصويت كما تعارضه دول خارج الاتحاد الأوروبى مثل الصين والهند وباكستان.

وأشار إلى أن القانون فى الأغلب سيتم تمريره، كذلك الحال بالنسبة لقانون البيئة والصفقة الخضراء وستجد الشركات نفسها أمام تشريعات أوروبية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية.

ونوه إلى أن قانون العناية الواجبة الأوروبى ستسرى نصوصه على الشركات الأوروبية المتواجدة بدول الاتحاد التى تحقق صافى مبيعات سنوية يزيد عن 150 مليون يورو ويزيد عدد العاملين فيها عن الـ500 عامل، أما الشركات الأوروبية التى يقع مقرها خارج الاتحاد الأوروبى يجب عليها الامتثال لنصوص القانون حال حققت صافى مبيعات سنويا داخل دول الاتحاد بقيمة 150 مليون يورو.

وكشف أنه سيتم تخفيض إجمالى المبيعات فى مرحلة لاحقة لتصبح 40 مليون يورو وعدد العمال إلى 250 موظفا، بينما اتخذ القانون إجراءات مشددة ضد بعض القطاعات مثل الزراعة والتعدين والمنسوجات.

وذكر أن قانون إجراءات البيئة سيدخل حيز التنفيذ يناير 2026، والشركات المصرية كثيفة الانبعاثات للطافة عليها الابلاغ عن حجم انبعاثاتها، كذلك الحال بقانون الصفقة الخضراء الذى ينص على التزامات محددة على المستوردين الأوروبيين تتعلق بنسب المبيدات والأسمدة، ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ مطلع 2027.

وعن الآثر الاقتصادى لقانون العناية الواجبة، أكد أنه حتى الآن لم يؤثر قانون العناية الواجبة الألمانى على الصادرات المصرية إلى ألمانيا، على العكس ارتفعت الصادرات المصرية فى إجماليها إلى بلاد الماكينات، مطالبا الشركات المصرية سرعة الامتثال لنصوص القانون الأوروبى للعناية الواجبة، لاسيما أن الاتحاد الأوروبى شريك كبير لا يمكن الاستعاضة عنه بآخرين.

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