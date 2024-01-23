التبادل التجاري بين مصر والصومال يسجل 56.3 مليون دولار بـ11 شهرا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال بنسبة 26.5% لتصل إلى 56.3 مليون دولار، خلال أول 11 شهر من 2023، مقابل 44.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وذكر الجهاز، اليوم الأحد، أن قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال ارتفعت لتصل إلى 54 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 42.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7%.

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وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 2.2 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

وحول أهم مجموعات سلعية التي صدرتها مصر إلى الصومال، أوضح التقرير أنه تم تصدير“منتجات مطاحن ونشا” بقيمة 28.7 مليون دولار، كما بلغت صادرات مصر من“المنتجات الكيماوية” إلى الصومال نحو 4.7 مليون دولار.

وأوضح أنه تم تصدير”منتجات الصيدلة” بقيمة 4.2 مليون دولار، كما بلغت صادرات مصر من“الألبان ومنتجاتها” نحو 2.8 مليون دولار، كما تم تصدير”محضرات خضر وفواكه” بقيمة 2.5 مليون دولار.

وحول أهم مجموعات سلعية التي استوردتها مصر من الصومال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023، أشار التقرير إلى أنه تم استيراد“حيوانات حية” بقيمة 1.2 مليون دولار، و”صمغ وخلاصات نباتية” بقيمة 950 ألف دولار.

وأوضح أن قيمة الاستثمارات الصومالية في مصر سجلت 154 ألف دولار خلال العام المالي2021-2022.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 328 ألف دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 397 ألف دولار خلال العام المالي 2020-2021، بنسبة انخفاض قدرها 17.4%.

بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 27 ألف دولار خلال العام المالي 2021 -2022 مقابل 120 ألف دولار خلال العام المالي 2020-2021، بنسبة انخفاض قدرها 77.5%.

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