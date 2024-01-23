التبادل التجاري بين مصر والصومال يسجل 56.3 مليون دولار بـ11 شهرا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال بنسبة 26.5% لتصل إلى 56.3 مليون دولار، خلال أول 11 شهر من 2023، مقابل 44.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.
وذكر الجهاز، اليوم الأحد، أن قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال ارتفعت لتصل إلى 54 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 42.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7%.
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وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 2.2 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.
وحول أهم مجموعات سلعية التي صدرتها مصر إلى الصومال، أوضح التقرير أنه تم تصدير“منتجات مطاحن ونشا” بقيمة 28.7 مليون دولار، كما بلغت صادرات مصر من“المنتجات الكيماوية” إلى الصومال نحو 4.7 مليون دولار.
وأوضح أنه تم تصدير”منتجات الصيدلة” بقيمة 4.2 مليون دولار، كما بلغت صادرات مصر من“الألبان ومنتجاتها” نحو 2.8 مليون دولار، كما تم تصدير”محضرات خضر وفواكه” بقيمة 2.5 مليون دولار.
وحول أهم مجموعات سلعية التي استوردتها مصر من الصومال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023، أشار التقرير إلى أنه تم استيراد“حيوانات حية” بقيمة 1.2 مليون دولار، و”صمغ وخلاصات نباتية” بقيمة 950 ألف دولار.
وأوضح أن قيمة الاستثمارات الصومالية في مصر سجلت 154 ألف دولار خلال العام المالي2021-2022.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 328 ألف دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 397 ألف دولار خلال العام المالي 2020-2021، بنسبة انخفاض قدرها 17.4%.
بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 27 ألف دولار خلال العام المالي 2021 -2022 مقابل 120 ألف دولار خلال العام المالي 2020-2021، بنسبة انخفاض قدرها 77.5%.
المصدر:
MENAFN23012024000202011048ID1107755363
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