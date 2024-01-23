التموين ترفع سعر النخالة 1.5 ألف جنيه للطن

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت وزارة التموين أسعار النخالة إلى 9.5 ألف جنيه للطن لدى المطاحن التابعة للوزارة، فيما تصل الأسعار لدى مطاحن القطاع الخاص إلى 12 و12.5 ألف جنيه للطن بسبب زيادة الطلب.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارا بتحديد سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية للجهات المستفيدة بداية من يوم 20 يناير بنحو 9.5 ألف جنيه للطن شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل لجميع الفئات المستفيدة الواردة بالتوجيه الوزارى رقم 18 لسنة 2023، كما تم تحديد سعر 9.4 ألف جنيه للطن لجميع الجهات المستفيدة بمحافظة شمال سيناء.

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من جانبه، قال عادل طلبة رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن بست فلاور، إن أسعار النخالة مرتفعة عن السعر المعلن من قبل الوزارة، مشيرا إلى زيادة الطلب على النخالة فى الوقت الحالى نظرا لارتفاع أسعار البدائل من الأعلاف.

أضاف طلبة، أن الوقت الحالى يشهد زيادة فى أسعار القمح المستورد، متوقعا مزيدا فى الارتفاع بأسعار النخالة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال عبد العزيز شكرى الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إن المطاحن ستستفيد من فارق السعر إلا أنه لا يزال هناك فجوة بين السعرين الرسمى وغير الرسمى، إلا أن مطاحن القطاع العام ملتزمة بأسعار الوزارة.

أضاف أنه لا يوجد أرصدة من النخالة لدى المطاحن التابعة للشركة ويتم البيع أولا بأول نظرا لزيادة الطلب.

وقد تم تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن في شهر مايو الماضى بسعر 8 آلاف جنيه للطن، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل ‏لكافة الجهات المستفيدة.

وكانت الوزارة أصدرت قرار ملزم لجميع المطاحن التموينية العاملة ‏فى إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر ‏‏72% مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال ‏البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردى القمح خلال الموسم الماضى 2023 ‏كميات النخالة المحددة طبقا لإذن صرف ‏النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ‏ويحظر إضافة أى مبالغ مالية تحت أى مسمى.