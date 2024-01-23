التموين ترفع سعر النخالة 1.5 ألف جنيه للطن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت وزارة التموين أسعار النخالة إلى 9.5 ألف جنيه للطن لدى المطاحن التابعة للوزارة، فيما تصل الأسعار لدى مطاحن القطاع الخاص إلى 12 و12.5 ألف جنيه للطن بسبب زيادة الطلب.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارا بتحديد سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية للجهات المستفيدة بداية من يوم 20 يناير بنحو 9.5 ألف جنيه للطن شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل لجميع الفئات المستفيدة الواردة بالتوجيه الوزارى رقم 18 لسنة 2023، كما تم تحديد سعر 9.4 ألف جنيه للطن لجميع الجهات المستفيدة بمحافظة شمال سيناء.
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من جانبه، قال عادل طلبة رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن بست فلاور، إن أسعار النخالة مرتفعة عن السعر المعلن من قبل الوزارة، مشيرا إلى زيادة الطلب على النخالة فى الوقت الحالى نظرا لارتفاع أسعار البدائل من الأعلاف.
أضاف طلبة، أن الوقت الحالى يشهد زيادة فى أسعار القمح المستورد، متوقعا مزيدا فى الارتفاع بأسعار النخالة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال عبد العزيز شكرى الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إن المطاحن ستستفيد من فارق السعر إلا أنه لا يزال هناك فجوة بين السعرين الرسمى وغير الرسمى، إلا أن مطاحن القطاع العام ملتزمة بأسعار الوزارة.
أضاف أنه لا يوجد أرصدة من النخالة لدى المطاحن التابعة للشركة ويتم البيع أولا بأول نظرا لزيادة الطلب.
وقد تم تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن في شهر مايو الماضى بسعر 8 آلاف جنيه للطن، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكافة الجهات المستفيدة.
وكانت الوزارة أصدرت قرار ملزم لجميع المطاحن التموينية العاملة فى إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردى القمح خلال الموسم الماضى 2023 كميات النخالة المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ويحظر إضافة أى مبالغ مالية تحت أى مسمى.
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