التموين توقف التداول على القمح بـالبورصة السلعية

MENAFN - Al-Borsa News) أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية التداول على القمح بالبورصة السلعية منذ الأسبوع الماضى، ليرتفع على إثر ذلك أسعار قمح الدقيق ليتراوح بين 17.5 و 18 ألف جنيه للطن مقابل 14 و16 ألف جنيه.

قالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن آخر جلسة كانت بنهاية الأسبوع الماضى وتم توفير القمح بسعر 14.2 ألف جنيه للطن وتم صرف كميات القمح من خلال هيئة السلع التموينة.

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ويعد القمح ثانى السلع التى أوقفت الوزارة تداولها بعد سلعة السكر التى أوقفت التداول عليها الشهر الماضى بعد توفيره من خلال البورصة السلعية للتجار وشركات التعبئة بسعر 24 جنيها للطن ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيها.

وقال إبراهيم عشماوى فى تصريحات سابقة، إن نحو 156 مطحنا عاما وخاصا مسجلة بالبورصة السلعية من بينها 139 مطحنا تقوم بالتداول وبلغت قيمة التداول على القمح نحو 12.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.2 مليون طن حتى منتصف الشهر الحالى .

قال عادل طلبه رئيس مجلس إدارة مطاحن بست فلاور، إن إيقاف التداول على القمح سيكون له تأثير سلبى على الأسعار، مشيرًا إلى وجود زيادة فعلية فى كل من القمح والدقيق بنحو 2000 جنيه فى الطن .

وأوضح أن هناك تباطؤا فى صرف الكميات التى تم شراؤها فى آخر جلستين من البورصة السلعية من قبل هيئة السلع التموينة، مطالبا الوزارة بإعادة النظر فى قرار وقف التداول.

قال حسن المحمدى، رئيس شعبة المخابز باتحاد الصناعات المصرية، إن معظم القطاعات تأثرت بالصعود المتكرر لأسعار الدولار الموازى، ومن بينهما المخابز السياحية.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الدولار الحالية أثرت على ارتفاع أسعار الدقيق بنسب كبيرة ومن ثم صعدت التكلفة الفعلية لأسعار رغيف الخبز الحر.

لفت إلى أن بعض مخابز القطاع طرحت أوزان متفاوته بأسعار تصل إلى 4 جنيهات لرغيف الخبز الواحد للتغلب على جزء من زيادة المدخلات من كهرباء وغاز وسولار وأجور عمالة، حسب المنطقة التى يباع بها.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الدقيق الحر استخراج 72% يتراوح بين 21.5 و 22 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 19.5 و20 ألف جنيه للطن خلال أسبوع.