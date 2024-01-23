2000 جنيه زيادة فى أسعار القطن بمزاد محافظات الوجه البحرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت أسعار القطن زيادة فى المزاد الذى طرح أول أمس بمحافظات الوجه البحرى بنحو ألفى جنيه للطن وتم بيع 78.691 ألف قنطار من الأقطان الزهر.
قالت مصادر لـ”البورصة”، إن 47 شركة شاركت بالمزاد وكان أعلى سعر لصنف جيزة 96 بقيمة 17.270 ألف جنيه للقنطار يليه صنف جيزة 94 بسعر 15.340 ألف جنيه، وصنف جيزة 92 بسعر 14.340 ألف جنيه، وصنف جيزة 86 بسعر 14.820 ألف.
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أضافت المصادر أن الكميات التى تم بيعها فى مزاد الشرقية بلغ 7507.93 ألف قنطار صنف سوبر جيزة 94، كما فازت 5 شركات فى المزاد وهى مصر لتجارة وحليج الأقطان وأبو مضاوى والإخلاص والجزار والحسنوني، وترواحت الأسعار داخل المزاد بين 13.920 ألف و14.245 ألف جنيه للقنطار.
تابعت أن التجميع تم من خلال 9 مراكز هى الحسينية، وصان الحجر، وديرب نجم، وأبو كبير، والزقازيق، وكفر صقر، وبلبيس، ومنيا القمح، وأولاد صقر.
وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة شركة مصر لحليج القطن بالإشراف على إجراء المزادات، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.
وبحسب تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فإن إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى بلغت 255 ألف فدان بإنتاج كلى يتوقع أن يصل إلى 1.8 مليون قنطار.
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