2000 جنيه زيادة فى أسعار القطن بمزاد محافظات الوجه البحرى

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت أسعار القطن زيادة فى المزاد الذى طرح أول أمس بمحافظات الوجه البحرى بنحو ألفى جنيه للطن وتم بيع 78.691 ألف قنطار من الأقطان الزهر.

قالت مصادر لـ”البورصة”، إن 47 شركة شاركت بالمزاد وكان أعلى سعر لصنف جيزة 96 بقيمة 17.270 ألف جنيه للقنطار يليه صنف جيزة 94 بسعر 15.340 ألف جنيه، وصنف جيزة 92 بسعر 14.340 ألف جنيه، وصنف جيزة 86 بسعر 14.820 ألف.

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أضافت المصادر أن الكميات التى تم بيعها فى مزاد الشرقية بلغ 7507.93 ألف قنطار صنف سوبر جيزة 94، كما فازت 5 شركات فى المزاد وهى مصر لتجارة وحليج الأقطان وأبو مضاوى والإخلاص والجزار والحسنوني، وترواحت الأسعار داخل المزاد بين 13.920 ألف و14.245 ألف جنيه للقنطار.

تابعت أن التجميع تم من خلال 9 مراكز هى الحسينية، وصان الحجر، وديرب نجم، وأبو كبير، والزقازيق، وكفر صقر، وبلبيس، ومنيا القمح، وأولاد صقر.

وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة شركة مصر لحليج القطن بالإشراف على إجراء المزادات، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فإن إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى بلغت 255 ألف فدان بإنتاج كلى يتوقع أن يصل إلى 1.8 مليون قنطار.