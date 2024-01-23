MENAFN - Al-Borsa News) رفعت وزارة التموين أسعار النخالة إلى 9.5 ألف جنيه للطن لدى المطاحن التابعة للوزارة، فيما تصل الأسعار لدى مطاحن القطاع الخاص إلى 12 و12.5 ألف جنيه للطن بسبب زيادة الطلب.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارا بتحديد سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية للجهات المستفيدة بداية من أمس الأول 20 يناير بنحو 9.5 ألف جنيه للطن شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل لجميع الفئات المستفيدة الواردة بالتوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2023، كما تم تحديد سعر 9.4 ألف جنيه للطن لجميع الجهات المستفيدة بمحافظة شمال سيناء.

موضوعات2000 جنيه زيادة فى أسعار القطن بمزاد محافظات الوجه البحرى “التموين” توقف التداول على القمح بـ”البورصة السلعية” التموين ترفع سعر النخالة 1.5 ألف جنيه للطن

من جانبه قال عادل طلبه رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن بست فلاور، إن أسعار النخالة مرتفعة عن السعر المعلن من قبل الوزارة، مشيرا إلي زيادة الطلب على النخالة فى الوقت الحالى نظرا لارتفاع أسعار البدائل من الأعلاف.

أضاف طلبة أن الوقت الحالي يشهد زيادة في أسعار القمح المستورد متوقعا مزيدا من الارتفاع فى أسعار النخالة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال عبد العزيز شكرى الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا إن المطاحن ستستفيد من فارق السعر إلا أنه لا يزال هناك فجوة بين السعرين الرسمى وغير الرسمى إلا أن مطاحن القطاع العام ملتزمة بأسعار الوزارة.

أضاف أنه لا يوجد أرصدة من النخالة لدى المطاحن التابعة للشركة ويتم البيع أولا بأول نظرا لزيادة الطلب.

كان قد تم تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن في شهر مايو الماضي بسعر 8 آلاف جنية للطن، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكل الجهات المستفيدة.

وكانت الوزارة أصدرت قرارا ملزما لجميع المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر %72 مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح خلال الموسم الماضى 2023 كميات النخالة المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ويحظر إضافة أى مبالغ مالية تحت أى مسمى.