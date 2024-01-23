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التموين: توريد 928 ألف طن قصب وإنتاج 88 ألف طن سكر

1/23/2024 3:41:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداحلية أن إجمالي ما تم توريده من قصب السكر بلغ حتى الآن نحو 928.035 ألف طن قصب تم إنتاج نحو 88.055 ألف طن سكر.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال في بيان اليوم أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي يتابع يوميا نسب توريد قصب السكر من المزارعين، والسكر الناتج من عمليات التصنيع وطرق توزيعه يوميا .

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وأضاف أنه تم التوجيه بسرعة سداد مستحقات المزارعين، لافتا إلى إنه يتم سداد المستحقات إلكترونيا حسب البنك الذى يختاره المزارع.

وذكر كمال أنه من المتوقع أن تستقبل المصانع السبع للسكر التابعة للوزارة ما يصل إلى 7 ملايين طن لانتاج 700 ألف طن قصب سكر ،مؤكدا أن طن قصب السكر الواحد ينتج ما يصل الى 100 كيلو سكر فقط بعد عصره .

وأشار إلى أن ما يتم إتاحه من السكر يتم ضخه بالأسواق ليباع بسعر 27 جنيها للكيلو أو لمنافذ التموين لصرفه للمواطن على بطاقة الدعم بسعر 12.60 للكيلو.

المصدر:

MENAFN23012024000202011048ID1107755357

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