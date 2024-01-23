التموين: توريد 928 ألف طن قصب وإنتاج 88 ألف طن سكر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداحلية أن إجمالي ما تم توريده من قصب السكر بلغ حتى الآن نحو 928.035 ألف طن قصب تم إنتاج نحو 88.055 ألف طن سكر.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال في بيان اليوم أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي يتابع يوميا نسب توريد قصب السكر من المزارعين، والسكر الناتج من عمليات التصنيع وطرق توزيعه يوميا .
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وأضاف أنه تم التوجيه بسرعة سداد مستحقات المزارعين، لافتا إلى إنه يتم سداد المستحقات إلكترونيا حسب البنك الذى يختاره المزارع.
وذكر كمال أنه من المتوقع أن تستقبل المصانع السبع للسكر التابعة للوزارة ما يصل إلى 7 ملايين طن لانتاج 700 ألف طن قصب سكر ،مؤكدا أن طن قصب السكر الواحد ينتج ما يصل الى 100 كيلو سكر فقط بعد عصره .
وأشار إلى أن ما يتم إتاحه من السكر يتم ضخه بالأسواق ليباع بسعر 27 جنيها للكيلو أو لمنافذ التموين لصرفه للمواطن على بطاقة الدعم بسعر 12.60 للكيلو.
المصدر:
MENAFN23012024000202011048ID1107755357
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