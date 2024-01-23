وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات في كييف وخاركوف ومدن أخرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركوف شرق أوكرانيا ومدن أوكرانية أخرى.
وكتبت "قناة 24" الأوكرانية على "تلغرام": "هناك انفجارات في كييف".
وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن وقوع انفجارات جديدة في المدينة وكتب على "تلغرام": "انفجارات في المدينة! التفاصيل لاحقا. ابقوا في ملاجئكم!".
من جهتها أفادت صحيفة "نوفوستي.لايف" بوقوع انفجار بمدينة خاركوف.
RT
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