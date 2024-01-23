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وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات في كييف وخاركوف ومدن أخرى

1/23/2024 3:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركوف شرق أوكرانيا ومدن أوكرانية أخرى.
وكتبت "قناة 24" الأوكرانية على "تلغرام": "هناك انفجارات في كييف".


وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن وقوع انفجارات جديدة في المدينة وكتب على "تلغرام": "انفجارات في المدينة! التفاصيل لاحقا. ابقوا في ملاجئكم!".


من جهتها أفادت صحيفة "نوفوستي.لايف" بوقوع انفجار بمدينة خاركوف.

RT

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