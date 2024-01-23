بلعاوي يشارك كعضوٍ باللجنة الوطنية لدراسة الأدوية في وزارة الصحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر وزير الصحة، الاستاذ الدكتور فراس الهواري، تشكيل اللجنة الوطنية لدراسة الأدوية المقرَّرة في وزارة الصحة ، حيث تم اختيار الاستاذ المشارك الدكتور ضرار بلعاوي عضواً فيها والوحيد من القطاع الأكاديمي الخاص.



وسيكون مهام اللجنة دراسة ومراجعة قائمة الأدوية المقررة في وزارة الصحة وتقديم التوصيات بحذف أي أدوية لم تعد ناجعة أو لها بدائل أفضل أو إضافة أدوية جديدة بناءً على أفضل الممارسات الصيدلانيّة المستندة إلى منهجيّة الطب القائم على الدليل والاستخدام الأمثل للموارد، بالإضافة الى تقديم مقترحات للمخزون الاستراتيجي للأدوية في الأردن.



يُذكر أن الدكتور بلعاوي يعمل مساعداً للعميد لشؤون التدريب السريري واستاذاً سريرياً مشاركاً في جامعة البترا الأردنية، ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية في مستشفياتها التعليمية وهو عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لمضادات المايكروبات، وعضو اللجنة الوطنية لدراسة حالات كورونا في وزارة الصحة الأردنية.