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مستشفى إسرائيلي استقبل أكثر من 2600 عسكري مصاب منذ بداية الحرب

1/23/2024 3:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي في مدينة بئر السبع اليوم الثلاثاء أنه استقبل أمس الاثنين 7 عسكريين جرحى، بينهم حالتان خطيرتان أصيبوا بمعارك في جنوبي قطاع غزة.


وقال المستشفى في بيان إنه استقبل 2642 عسكريا مصابا منذ بداية الحرب، ما زال 33 منهم يتلقون العلاج، بينهم 11 حالة خطيرة.

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