مستشفى إسرائيلي استقبل أكثر من 2600 عسكري مصاب منذ بداية الحرب

مستشفى إسرائيلي استقبل أكثر من 2600 عسكري مصاب منذ بداية الحرب
التاريخ
1/23/2024 3:08:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي في مدينة بئر السبع اليوم الثلاثاء أنه استقبل أمس الاثنين 7 عسكريين جرحى، بينهم حالتان خطيرتان أصيبوا بمعارك في جنوبي قطاع غزة.
وقال المستشفى في بيان إنه استقبل 2642 عسكريا مصابا منذ بداية الحرب، ما زال 33 منهم يتلقون العلاج، بينهم 11 حالة خطيرة.
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