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طوكيو قد تعيد تشغيل المسبار الياباني على القمر

1/23/2024 3:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) ، أنها أوقفت إمدادات الطاقة عن مسبارها ((سليم)) Slim بعد أقل من ثلاث ساعات من هبوطه التاريخي على سطح القمر السبت الماضي، من أجل توفير الطاقة في بطارياته لإعادة تشغيل محتملة.
وأشارت الوكالة إلى أن هناك ((إمكانية)) لإعادة تشغيل الوحدة اليابانية ((سليم)) التي واجهت مشكلة في الألواح الشمسية.


وقالت وكالة الفضاء اليابانية ((بحسب بيانات القياس عن بعد، فإن خلايا سليم الشمسية موجهة نحو الغرب. وإذا ضرب ضوء الشمس القمر من جهة الغرب في المستقبل، فإننا نعتقد أنه من الممكن إنتاج الطاقة، ونحن نستعد حالياً لإعادة التشغيل)).


ولفتت الوكالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ((تمكنّا من استكمال نقل البيانات الفنية والصور التي تم الحصول عليها أثناء الهبوط وعلى سطح القمر قبل انقطاع التيار الكهربائي)).

البيان

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