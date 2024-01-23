طوكيو قد تعيد تشغيل المسبار الياباني على القمر

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) ، أنها أوقفت إمدادات الطاقة عن مسبارها ((سليم)) Slim بعد أقل من ثلاث ساعات من هبوطه التاريخي على سطح القمر السبت الماضي، من أجل توفير الطاقة في بطارياته لإعادة تشغيل محتملة.
وأشارت الوكالة إلى أن هناك ((إمكانية)) لإعادة تشغيل الوحدة اليابانية ((سليم)) التي واجهت مشكلة في الألواح الشمسية.
وقالت وكالة الفضاء اليابانية ((بحسب بيانات القياس عن بعد، فإن خلايا سليم الشمسية موجهة نحو الغرب. وإذا ضرب ضوء الشمس القمر من جهة الغرب في المستقبل، فإننا نعتقد أنه من الممكن إنتاج الطاقة، ونحن نستعد حالياً لإعادة التشغيل)).
ولفتت الوكالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ((تمكنّا من استكمال نقل البيانات الفنية والصور التي تم الحصول عليها أثناء الهبوط وعلى سطح القمر قبل انقطاع التيار الكهربائي)).
البيان
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