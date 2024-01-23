ارتفاع جديد على سعر الخيار بفارق 15 قرشا للكيلوغرام في السوق المركزي

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفع سعر الخيار في السوق المركزي للخضار اليوم الثلاثاء بفارق 15 قرشًا للكيلو عن يوم أمس، بعدما ارتفع يوم الأحد بمقدار 10 قروش للكيلو.

حيث وصل سعر الخيار اليوم في السوق المركزي ما بين 50 و80 قرشًا للكيلو.

فيما استقرت أسعار باقي الأصناف من الخضار والفاكهة حيث بلغ سعر البندورة بين 10 و 20 قرشا للكيلو ، والبطاطا بين 25 و 40 قرشا للكيلو والبصل بين 20 و 30 قرشا للكيلو .

وبلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم الثلاثاء 3175.454 طن من الخضار والفواكه والورقيات فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 177.442 طن .

وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :