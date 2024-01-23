Tuesday, 23 January 2024 12:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع جديد على سعر الخيار بفارق 15 قرشا للكيلوغرام في السوق المركزي

1/23/2024 3:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الخيار في السوق المركزي للخضار اليوم الثلاثاء بفارق 15 قرشًا للكيلو عن يوم أمس، بعدما ارتفع يوم الأحد بمقدار 10 قروش للكيلو.

حيث وصل سعر الخيار اليوم في السوق المركزي ما بين 50 و80 قرشًا للكيلو.

فيما استقرت أسعار باقي الأصناف من الخضار والفاكهة حيث بلغ سعر البندورة بين 10 و 20 قرشا للكيلو ، والبطاطا بين 25 و 40 قرشا للكيلو والبصل بين 20 و 30 قرشا للكيلو .

وبلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم الثلاثاء 3175.454 طن من الخضار والفواكه والورقيات فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 177.442 طن .


وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :




MENAFN23012024000208011052ID1107755165

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث