الاحتلال يصف معارك خان يونس بالقاسية

وكشف هاغاري خلال مؤتمر صحفي بتل أبيب صباح اليوم الثلاثاء عن ملابسات مقتل 21 عسكريا إسرائيليا في مخيم المغازي بوسط القطاع، مشيرا إلى أن مقاتلين من حركة حماس قصفوا مبنى كان يوجد فيه الجنود بالقذائف الصاروخية، مما أدى لانهياره.

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