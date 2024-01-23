الاحتلال يصف معارك خان يونس بالقاسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري المعارك الدائرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة بالقاسية، وذلك بعد مقتل المزيد من الضباط والجنود في عمليات للمقاومة الفلسطينية.
وكشف هاغاري خلال مؤتمر صحفي بتل أبيب صباح اليوم الثلاثاء عن ملابسات مقتل 21 عسكريا إسرائيليا في مخيم المغازي بوسط القطاع، مشيرا إلى أن مقاتلين من حركة حماس قصفوا مبنى كان يوجد فيه الجنود بالقذائف الصاروخية، مما أدى لانهياره.
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