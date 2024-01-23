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الاحتلال يصف معارك خان يونس بالقاسية

1/23/2024 3:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري المعارك الدائرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة بالقاسية، وذلك بعد مقتل المزيد من الضباط والجنود في عمليات للمقاومة الفلسطينية.


وكشف هاغاري خلال مؤتمر صحفي بتل أبيب صباح اليوم الثلاثاء عن ملابسات مقتل 21 عسكريا إسرائيليا في مخيم المغازي بوسط القطاع، مشيرا إلى أن مقاتلين من حركة حماس قصفوا مبنى كان يوجد فيه الجنود بالقذائف الصاروخية، مما أدى لانهياره.


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