تفاصيل الضربة الموجعة التي تعرض لها جيش الاحتلال جنوب غزة صباحا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر موقع Ynet الإسرائيلي التفاصيل الأولية لما وصفه بـ"كارثة جنوب قطاع غزة"، والتي قتل فيها 21 جنديا احتياطيا إسرائيليا دفعة واحدة.



وأفاد بأن "التفاصيل الأولية لكارثة جنوب قطاع غزة التي قتلت عشرة جنود الإسرائيليين الاحتياطيين، تشير إلى أن قوة مشتركة من المشاة والهندسة والمدرعات من الكتيبة الاحتياطية 8208، وصلوا صباح أمس إلى غزة.



وذكر أنه في إطار العملية، عثر جيش الاحتلال على مجموعة من عشرة مباني مكونة من طابقين، على بعد حوالي 600 متر من السياج الحدودي، من جهة غزة.



وبدأ الجيش بمساعدة سرية هندسية بمحاصرة الأبنية تمهيدا لتفجيرها، فيما قامت قوات المدرعات والمشاة بتأمين النشاط.



وقال إنه "في حوالي الساعة 16:00، اقترب مقاوم واحد على الأقل من النقطة، وأطلق صاروخ آر بي جي على الدبابة التي أمنت العملية، مما أدى إلى مقتل مقاتلين وإصابة اثنين آخرين. وفي الوقت نفسه، أطلق صاروخ آخر مضاد للدبابات على مجمع من منزلين متجاورين كان يقيم فيه العشرات من جنود الاحتلال كجزء من العملية.



وبحسب التقديرات الأولية، أدى انفجار صاروخي في المبنى إلى تفجير العديد من الألغام التابعة للقوة وتسبب في انهيار المجمع المكون من مبنيين بالكامل".



وأشار إلى أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال هرعت إلى مكان الحادث عقب الإعلان عن وقوع حادث أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن خمسة جنود في الحادث، أحدهم في حالة خطيرة".

