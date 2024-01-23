رئيسا هيئة الإدارة العامة وديوان التشريع والرأي يؤديان القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدَّى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور فياض القضاة، وذلك عقب صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينهما.



ويأتي أداء القسم القانوني للناصر استناداً لأحكام المادة (6) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023م، فيما يأتي أداء القسم القانوني للقضاة استناداً لأحكام المادَّة (67) من نظام الخدمة المدنيَّة رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.



وحضر أداء القسم نائب رئيس الوزراء للشُّؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي.

