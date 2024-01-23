فيديو- مقتل شخص حاول تفجير نفسه قرب مقر للحشد الشعبي في العراق
التاريخ
1/23/2024 3:08:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء بأن شخص قتل أثناء محاولته تفجير نفسه قرب مقر تابع للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر لموقع "العهد نيوز" إن "المعلومات الأولية الواردة تشير الى أن الشخص كان يرتدي حزاما ناسفا، أراد تفجير نفسه عند بوابة قيادة عمليات صلاح الدين مديرية الأمن والانضباط التابعة للحشد".
روسيا اليوم
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