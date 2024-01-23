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فيديو- مقتل شخص حاول تفجير نفسه قرب مقر للحشد الشعبي في العراق

1/23/2024 3:08:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء بأن شخص قتل أثناء محاولته تفجير نفسه قرب مقر تابع للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.


وقال المصدر لموقع "العهد نيوز" إن "المعلومات الأولية الواردة تشير الى أن الشخص كان يرتدي حزاما ناسفا، أراد تفجير نفسه عند بوابة قيادة عمليات صلاح الدين مديرية الأمن والانضباط التابعة للحشد".

روسيا اليوم

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