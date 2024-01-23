روسيا تنتهي من اختبارات صواريخ مصغرة مضادة للدرونات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" بأن روسيا انتهت من اختبارات صواريخ مضادة للدرونات، سيتم تسليمها قريبا للجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وستخصص تلك الصواريخ بالدرجة الأولى لتدمير درونات صغيرة الحجم مثل المروحيات المسيرة العديدة المراوح وكذلك درونات FPV المتحكم فيها عن بعد يدويا والتي تستخدم بنشاط في خط الالتماس المباشر بين الجيشين الروسي والأوكراني.
وقالت "القناة – 360" الروسية إن الصواريخ المصغرة ستستخدم من قبل نماذج مطورة لمنظومة "بانتسير – إس إم" المضادة للجو التي تعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة منذ عام 2023.
وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن مكونات الصاروخ المضاد للدرونات كلاسيكية بالنسبة لمنظومة "بانتسير" حيث يتكون من وحدة التسريع ومرحلة المسير، لكن حجمه أصغر بكثير من حيث الطول والقطر. لذلك يمكن تزويد المنظومة بـ48 صاروخا صغيرا مضادا للدرونات بدلا من 12 صاروخا كلاسيكيا.
RT
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