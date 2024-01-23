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إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

1/23/2024 3:07:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أصيب مواطن بالرصاص الحي، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية اقتحمت البلدة فجر اليوم وسط اطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز ما أدى إلى اندلاع مواجهات أدت إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في الكتف وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في السياق، قالت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، إن قوة احتلالية اقتحمت قرية بيت امرين غرب نابلس، وداهمت منزل المواطن موفق سمارة، واعتقلت نجله بهاء، وقامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس فجر اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا إحدى البنايات في حي الضاحية شرقا، كما اقتحمت قوة كبيرة والجنود المشاة حارات العقبة، والقيسارية داخل البلدة القديمة، والسوق الشرقي في محيطها.

ونشرت القناصة في شارع السوق، والمدارس في محيط البلدة القديمة، ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

MENAFN23012024000205011050ID1107755156

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