إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أصيب مواطن بالرصاص الحي، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية اقتحمت البلدة فجر اليوم وسط اطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز ما أدى إلى اندلاع مواجهات أدت إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في الكتف وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
في السياق، قالت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، إن قوة احتلالية اقتحمت قرية بيت امرين غرب نابلس، وداهمت منزل المواطن موفق سمارة، واعتقلت نجله بهاء، وقامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.
وذكرت مصادر محلية أن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس فجر اليوم الثلاثاء.
وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا إحدى البنايات في حي الضاحية شرقا، كما اقتحمت قوة كبيرة والجنود المشاة حارات العقبة، والقيسارية داخل البلدة القديمة، والسوق الشرقي في محيطها.
ونشرت القناصة في شارع السوق، والمدارس في محيط البلدة القديمة، ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.
MENAFN23012024000205011050ID1107755156
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.