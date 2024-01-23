زلزال بقوة 7 درجات على الحدود بين الصين وقرغيزستان

MENAFN - Palestine News Network ) بكين/PNN-وقع زلزال بقوة سبع درجات، اليوم الثلاثاء، على طول الحدود بين الصين وقرغيزستان، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، لافتاً إلى احتمال أن تكون الأضرار واسعة النطاق.

واشارت قنوات تلفزيونية في العاصمة الهندية نيودلهي الى حدوث هزات أرضية قوية في المدينة الواقعة على بعد نحو 1400 كيلومتر من مركز الزلزال.

وسُجّل وقوع الزلزال بعيد الساعة 2,00 بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ الاثنين) على عمق 27 كيلومترا، بحسب المعهد الأميركي، وتحديدا في منطقة شينجيانغ الصينية على بعد حوالى 140 كلم غرب مدينة أكسو.

وبعد فترة وجيزة، سُجّلت ثلاث هزات أرضية أخرى في المنطقة بقوة 5,5 و5,1 و5,0.

وتحدّث المعهد الأميركي للجيوفيزياء عن احتمال سقوط ضحايا، على الرغم من عدم الإبلاغ على الفور عن هذا الأمر في المنطقة الجبلية والريفية التي ضربها الزلزال.

وقال المعهد في تقريره "يُرجح أن تكون الأضرار جسيمة ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق".

وشعر بالزلزال سكّان مناطق تقع في كلّ من قرغيزستان وكازاخستان، بحسب سلطات هاتين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى، من دون أن يُبلّغ في الحال عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال وزير حالات الطوارئ في قرغيزستان، بوبيك أجيكييف، في مقطع فيديو إنّه "لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن"، داعياً السكّان إلى "عدم الذعر".

وأوضح أنّ سكان بعض المناطق الواقعة في مقاطعة إيسيك كول في شرق البلاد شعروا بهزات "قوية جداً".

وفي بشكيك، عاصمة قرغيزستان، فرّ سكّان من منازلهم إلى الشوارع، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.

وفي كازاخستان، أظهرت مشاهد نشرتها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محليّة سكان ألماتي، كبرى مدن البلاد، وقد فرّوا إلى الشوارع إثر الزلزال.

ووقع هذا الزلزال الثلاثاء غداة حصول انزلاق أرضي في جنوب غرب الصين أدى إلى طمر عشرات الأشخاص ومقتل ثمانية على الأقل.



