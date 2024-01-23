بوريل: مفاوضات حل الدولتين ستتواصل شاءت إسرائيل أم أبت

MENAFN - Palestine News Network ) بروكسل/PNN- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن المفاوضات من أجل“حل الدولتين” في الشرق الأوسط ستستمر، شاءت إسرائيل أم أبت.جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل.وأكد أن الأولوية الملحة في الوقت الراهن“العمل على وقف الهجمات والقصف الإسرائيلي من أجل إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة، وإنقاذ الأسرى، ومنع سقوط ضحايا من المدنيين”.

وشدّد بوريل على أنه لا يوجد بديل آخر لـ“حل الدولتين” في الشرق الأوسط، وذكر أنه يجب على إسرائيل تقديم ضمانات من أجل قيام دولة فلسطينية، في هذا الإطار.

وذكر بوريل أن الجهود الأوروبية مستمرة لفرض عقوبات على المستوطنين اليهود غير الشرعيين، الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف:“على المجتمع الدولي، وأوروبا على وجه الخصوص، التزام أخلاقي بإيجاد حلّ يضمن السلام والأمن”.

وأكد بوريل أنه حتى لو لم تقبل إسرائيل“حل الدولتين”، فإن المفاوضات من أجل هذا الحل ستستمر.

وقال:“إذا كانت إسرائيل لا تريد هذا الحل فسيكون من الصعب عليها أن تجد مكاناً في المفاوضات لبناء حل. لكن هذا لا يمنع (الفاعلين) الآخرين من القيام بذلك”.

وأردف:“إذا تمكّن المجتمع الدولي من إعداد حلّ معًا واقتراحه والاتفاق عليه، فستكون هناك قوة تفاوضية معينة”.

وأبدى بوريل استياءه من اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلي“يسرائيل كاتس” إنشاء جزيرة صناعية (للفلسطينيين) في البحر الأبيض المتوسط.

وقال بوريل إن التركيز يجب أن يكون بدلاً من ذلك على“حل الدولتين”، الذي من شأنه أن يجلب الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

(الأناضول)