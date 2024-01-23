إخلاء 7 مصابين من جنود الاحتلال إلى مستشفى سوروكا جراء المعارك في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قالت المتحدثة باسم مستشفى "سوروكا" العسكري في بئر السبع، بأن تم إخلاء 7 جنود من مصابين من جنود الاحتلال
جراء المعارك في قطاع غزة.
ووصفت المتحدثة أن حالة الجنود اثنان منهم في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة والباقون وصفت حالتهم بالطفيفة.
وبلغ إجمالي من يتلقى العلاج في المستشفى من جنود الاحتلال وضباطه 33 جريحا، منهم 11 في حالة خطيرة. علما أن المستشفى استقبل 2642 عسكريا اسرائيليا مصابا منذ بداية العدوان على غزة.
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