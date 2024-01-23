الذهب يلمع عالمياً اليوم بسبب ضعف الدولار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً ارتفاعا، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي، فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية ومجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2030.64 دولار للأونصة، كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 % إلى 2031.90 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب المُسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
MENAFN23012024000208011052ID1107755152
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.