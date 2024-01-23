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الذهب يلمع عالمياً اليوم بسبب ضعف الدولار

1/23/2024 3:07:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً ارتفاعا، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي، فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية ومجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2030.64 دولار للأونصة، كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 % إلى 2031.90 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب المُسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.




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