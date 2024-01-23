تونس تسدد جميع ديونها الداخلية والخارجية لعام 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، إن تونس تمكنت من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023، رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة، ما يبدد الشكوك إزاء احتمال تخلفها عن السداد.



وأظهرت وثيقة رسمية، أن تونس ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة بينما تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.



ويقول اقتصاديون، إن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، ما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.

