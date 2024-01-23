المستوطنون ينفذون 444 اعتداء على الفلسطينيين منذ تشرين الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 23 كانون الثاني (بترا)- قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا 444 اعتداء منذ السابع من تشرين الأول الماضي على الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار كبيرة بممتلكاتهم.

وأضاف المكتب في تقريره اليومي إن ثلث هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين استخدمت فيها أسلحة نارية، بما في ذلك إطلاق النار والتهديد به، مشيرا إلى أن حوالي نصف جميع الحوادث المسجلة، كانت القوات الإسرائيلية إما ترافق المهاجمين أو تدعمهم.

وفي عام 2023، شارك المستوطنون الإسرائيليون في 1229 اعتداء بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية مع القوات الإسرائيلية أو دونها، ما أسفر عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق أضرار أو كليهما.

-- (بترا)

م د/ف ج

23/01/2024 07:06:54

