المستوطنون ينفذون 444 اعتداء على الفلسطينيين منذ تشرين الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 23 كانون الثاني (بترا)- قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا 444 اعتداء منذ السابع من تشرين الأول الماضي على الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار كبيرة بممتلكاتهم.
وأضاف المكتب في تقريره اليومي إن ثلث هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين استخدمت فيها أسلحة نارية، بما في ذلك إطلاق النار والتهديد به، مشيرا إلى أن حوالي نصف جميع الحوادث المسجلة، كانت القوات الإسرائيلية إما ترافق المهاجمين أو تدعمهم.
وفي عام 2023، شارك المستوطنون الإسرائيليون في 1229 اعتداء بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية مع القوات الإسرائيلية أو دونها، ما أسفر عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق أضرار أو كليهما.
-- (بترا)
م د/ف ج
23/01/2024 07:06:54
MENAFN23012024000117011021ID1107755133
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