مؤشرات الأسهم الأميركية تُسجل ارقاما قياسية جديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 23 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، حوالي 200 نقطة، مٌسجلة أرقاما قياسية جديدة، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 75 دولاراً للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الاثنين، 138 نقطة ليصل إلى 38001 نقطة، وسجل رقما قياسيا جديدا.

زارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 49 نقطة ليصل إلى 15360 نقطة، وهو رقم قياسي جديد أيضا، فيما وصل أمس خلال المداولات (قبل الإغلاق) إلى 15438 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر (S&P500) نحو 10 نقاط ليصل إلى 4850 نقطة مٌسجلا ايضا رقما قياسيا جديدا.

--(بترا)

م د/ف ج

23/01/2024 07:05:44

