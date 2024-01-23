مؤشرات الأسهم الأميركية تُسجل ارقاما قياسية جديدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 23 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، حوالي 200 نقطة، مٌسجلة أرقاما قياسية جديدة، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 75 دولاراً للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الاثنين، 138 نقطة ليصل إلى 38001 نقطة، وسجل رقما قياسيا جديدا.
زارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 49 نقطة ليصل إلى 15360 نقطة، وهو رقم قياسي جديد أيضا، فيما وصل أمس خلال المداولات (قبل الإغلاق) إلى 15438 نقطة.
وارتفع أيضا مؤشر (S&P500) نحو 10 نقاط ليصل إلى 4850 نقطة مٌسجلا ايضا رقما قياسيا جديدا.
--(بترا)
م د/ف ج
23/01/2024 07:05:44
MENAFN23012024000117011021ID1107755132
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