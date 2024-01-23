Tuesday, 23 January 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤشرات الأسهم الأميركية تُسجل ارقاما قياسية جديدة

1/23/2024 3:02:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 23 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، حوالي 200 نقطة، مٌسجلة أرقاما قياسية جديدة، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 75 دولاراً للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الاثنين، 138 نقطة ليصل إلى 38001 نقطة، وسجل رقما قياسيا جديدا.
زارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 49 نقطة ليصل إلى 15360 نقطة، وهو رقم قياسي جديد أيضا، فيما وصل أمس خلال المداولات (قبل الإغلاق) إلى 15438 نقطة.
وارتفع أيضا مؤشر (S&P500) نحو 10 نقاط ليصل إلى 4850 نقطة مٌسجلا ايضا رقما قياسيا جديدا.
--(بترا)
م د/ف ج
23/01/2024 07:05:44

MENAFN23012024000117011021ID1107755132

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث