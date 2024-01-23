مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين اليوم على مستوى الوزراء

مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين اليوم على مستوى الوزراء
التاريخ
1/23/2024 3:02:00 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 23 كانون الثاني (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء اجتماعا بشأن فلسطين على مستوى وزاري رفيع.
ويقدم أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إحاطة لأعضاء المجلس بشأن الوضع في فلسطين، وخاصة غزة خلال الجلسة التي يترأسها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، والتي تترأس بلاده المجلس هذا الشهر.
وفشل مجلس الأمن حتى اليوم في اصدار قرار يطالب بوقف الحرب في غزة.
-- (بترا)
م د/ف ج
23/01/2024 06:51:54
MENAFN23012024000117011021ID1107755131
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