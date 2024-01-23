Tuesday, 23 January 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين اليوم على مستوى الوزراء

1/23/2024 3:02:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 23 كانون الثاني (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء اجتماعا بشأن فلسطين على مستوى وزاري رفيع.
ويقدم أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إحاطة لأعضاء المجلس بشأن الوضع في فلسطين، وخاصة غزة خلال الجلسة التي يترأسها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، والتي تترأس بلاده المجلس هذا الشهر.
وفشل مجلس الأمن حتى اليوم في اصدار قرار يطالب بوقف الحرب في غزة.
-- (بترا)
م د/ف ج
23/01/2024 06:51:54

MENAFN23012024000117011021ID1107755131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث