مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين اليوم على مستوى الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 23 كانون الثاني (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء اجتماعا بشأن فلسطين على مستوى وزاري رفيع.

ويقدم أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إحاطة لأعضاء المجلس بشأن الوضع في فلسطين، وخاصة غزة خلال الجلسة التي يترأسها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، والتي تترأس بلاده المجلس هذا الشهر.

وفشل مجلس الأمن حتى اليوم في اصدار قرار يطالب بوقف الحرب في غزة.

-- (بترا)

م د/ف ج

23/01/2024 06:51:54

