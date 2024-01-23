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فوزان للنصر والتعاون ببطولة الناشئات للكرة الطائرة

1/23/2024 3:01:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- فاز فريق النصر على فريق دي لاسال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت اليوم الاثنين، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات الدور الأول من بطولة الناشئات للكرة الطائرة.
وفي مباراة أخرى أقيمت بالصالة ذاتها، فاز فريق التعاون على مرصع بنتيجة 3-0.
يذكر أن الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى تتأهل إلى الدور قبل النهائي، حيث يلتقي الأول مع الرابع، ويلعب الثاني مع الثالث، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية.
--(بترا)
ض ع/هـ ح
22/01/2024 22:13:24

MENAFN23012024000117011021ID1107755113

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