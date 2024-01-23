فوزان للنصر والتعاون ببطولة الناشئات للكرة الطائرة

فوزان للنصر والتعاون ببطولة الناشئات للكرة الطائرة
التاريخ
1/23/2024 3:01:40 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- فاز فريق النصر على فريق دي لاسال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت اليوم الاثنين، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات الدور الأول من بطولة الناشئات للكرة الطائرة.
وفي مباراة أخرى أقيمت بالصالة ذاتها، فاز فريق التعاون على مرصع بنتيجة 3-0.
يذكر أن الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى تتأهل إلى الدور قبل النهائي، حيث يلتقي الأول مع الرابع، ويلعب الثاني مع الثالث، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية.
--(بترا)
ض ع/هـ ح
22/01/2024 22:13:24
MENAFN23012024000117011021ID1107755113
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