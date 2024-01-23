قطر تنظّم نسخة جديدة من بطولة كأس العرب العام المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 22 كانون الثاني (بترا)- أعلنت قطر، اليوم الاثنين، نيتها تنظيم نسخة جديدة من بطولة كأس العرب خلال العام المقبل.
وقال وزير الرياضة والشباب القطري، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في تصريحات اليوم، إن بطولة كأس العرب المرتقبة، ستنظّم بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد العربي للعبة.
وأضاف الشيخ حمد بن خليفة: "قطر ستنظم بطولة كأس العرب المقبلة، ستكون نسخة أفضل من النسخة الماضية، وسيتم الإعلان لاحقا عن شكل البطولة وموعد إقامتها".
وكانت قطر استضافت النسخة الأخيرة من كأس العرب في 2021 لتجربة ملاعبها قبل تنظيم كأس العالم 2022، حيث شهدت البطولة نجاحا كبيرا.
وقال إنه وبعد النجاحات التي حققتها قطر من خلال احتضان العديد من البطولات العالمية والقارية، يبقى الحلم الأكبر هو استضافة الألعاب الأولمبية.
وقال: "سبق أن ترشحنا لاستضافة هذه الألعاب في الأعوام الأخيرة، ونملك النية للتقدم مجددًا.
وستقام دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس خلال الصيف المقبل، تليها لوس أنجليس عام 2028 ثم بريزبين الأسترالية عام 2032".
--(بترا)
ب ع/هـ ح
22/01/2024 22:04:03
MENAFN23012024000117011021ID1107755112
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