قطر تنظّم نسخة جديدة من بطولة كأس العرب العام المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 22 كانون الثاني (بترا)- أعلنت قطر، اليوم الاثنين، نيتها تنظيم نسخة جديدة من بطولة كأس العرب خلال العام المقبل.

وقال وزير الرياضة والشباب القطري، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في تصريحات اليوم، إن بطولة كأس العرب المرتقبة، ستنظّم بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد العربي للعبة.

وأضاف الشيخ حمد بن خليفة: "قطر ستنظم بطولة كأس العرب المقبلة، ستكون نسخة أفضل من النسخة الماضية، وسيتم الإعلان لاحقا عن شكل البطولة وموعد إقامتها".

وكانت قطر استضافت النسخة الأخيرة من كأس العرب في 2021 لتجربة ملاعبها قبل تنظيم كأس العالم 2022، حيث شهدت البطولة نجاحا كبيرا.

وقال إنه وبعد النجاحات التي حققتها قطر من خلال احتضان العديد من البطولات العالمية والقارية، يبقى الحلم الأكبر هو استضافة الألعاب الأولمبية.

وقال: "سبق أن ترشحنا لاستضافة هذه الألعاب في الأعوام الأخيرة، ونملك النية للتقدم مجددًا.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس خلال الصيف المقبل، تليها لوس أنجليس عام 2028 ثم بريزبين الأسترالية عام 2032".

--(بترا)

ب ع/هـ ح

22/01/2024 22:04:03