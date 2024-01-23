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روسيا: شركة أبل الأميركية تسدد غرامة لروسيا

1/23/2024 3:01:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 22 كانون الثاني (بترا)-قالت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، اليوم الاثنين، إن شركة أبل الأميركية سددت غرامة بقيمة 1.2 مليار روبل "نحو 13.4 مليون دولار" لانتهاكها قوانين المنافسة في روسيا.
وأكدت الهيئة الروسية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه :"تم تحويل الأموال بالفعل إلى الميزانية الروسية، بعدما فرضت الغرامة على الشركة الأميركية في 19 كانون الثاني، حيث انتهكت الشركة قوانين مكافحة الاحتكار في البلاد، بعد أن فرضت على مطوري البرمجيات الروس تنفيذ عمليات سداد ثمن الخدمات والسلع حصرا عبر متجرها للتطبيقات".
--(بترا)
س ح/ هـ ح
22/01/2024 22:00:52

MENAFN23012024000117011021ID1107755111

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