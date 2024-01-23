روسيا: شركة أبل الأميركية تسدد غرامة لروسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 22 كانون الثاني (بترا)-قالت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، اليوم الاثنين، إن شركة أبل الأميركية سددت غرامة بقيمة 1.2 مليار روبل "نحو 13.4 مليون دولار" لانتهاكها قوانين المنافسة في روسيا.
وأكدت الهيئة الروسية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه :"تم تحويل الأموال بالفعل إلى الميزانية الروسية، بعدما فرضت الغرامة على الشركة الأميركية في 19 كانون الثاني، حيث انتهكت الشركة قوانين مكافحة الاحتكار في البلاد، بعد أن فرضت على مطوري البرمجيات الروس تنفيذ عمليات سداد ثمن الخدمات والسلع حصرا عبر متجرها للتطبيقات".
--(بترا)
س ح/ هـ ح
22/01/2024 22:00:52
MENAFN23012024000117011021ID1107755111
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