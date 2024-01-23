مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا) - أكدت مديرية الأمن العام ضرورة الالتزام بالسلوك الآمن خلال المنخفض الجوي المتوقع بعد منتصف هذه الليلة.

وشددت المديرية على اتباع النصائح والإرشادات مثل التأني أثناء القيادة، خاصة عند هطول الأمطار أو تدني مستوى الرؤية، وعدم الاقتراب من مجاري السيول ومناطق تجمع المياه وعدم المجازفة بقطعها.

وأهابت بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهويةالمناسبة بين الحين والآخر للمنازل، وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة.

--(بترا)

ل م/ هـ ح

22/01/2024 21:59:50