Tuesday, 23 January 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا: مستعدون للمفاوضات بشأن أوكرانيا

1/23/2024 3:01:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 22 كانون الثاني (بترا)-أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استعداد موسكو لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن ليس حول كيفية إبقاء قادتها الحاليين في السلطة.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "صيغ السلام المطروحة من الجانب الأوكراني لا تؤدي إلى أي حل، كلما أسرعت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي في إدراك ذلك، كان ذلك أفضل للاستقرار".
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
22/01/2024 21:58:18

MENAFN23012024000117011021ID1107755109

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث