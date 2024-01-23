روسيا: مستعدون للمفاوضات بشأن أوكرانيا

روسيا: مستعدون للمفاوضات بشأن أوكرانيا
التاريخ
1/23/2024 3:01:37 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 22 كانون الثاني (بترا)-أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استعداد موسكو لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن ليس حول كيفية إبقاء قادتها الحاليين في السلطة.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "صيغ السلام المطروحة من الجانب الأوكراني لا تؤدي إلى أي حل، كلما أسرعت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي في إدراك ذلك، كان ذلك أفضل للاستقرار".
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
22/01/2024 21:58:18
MENAFN23012024000117011021ID1107755109
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