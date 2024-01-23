روسيا: مستعدون للمفاوضات بشأن أوكرانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 22 كانون الثاني (بترا)-أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استعداد موسكو لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن ليس حول كيفية إبقاء قادتها الحاليين في السلطة.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "صيغ السلام المطروحة من الجانب الأوكراني لا تؤدي إلى أي حل، كلما أسرعت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي في إدراك ذلك، كان ذلك أفضل للاستقرار".

--(بترا)

س ح/ب ع/ هـ ح

22/01/2024 21:58:18

