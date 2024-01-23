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بيربوك: حل الدولتين هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع في فلسطين

1/23/2024 3:01:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إن حل الدولتين الذي من شأنه أن يتيح التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو الحل الوحيد للصراع المستمر.
ووفقاً ل(دويتشه فيله)، قبيل حضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أضافت بيربوك: "كل أولئك الذين يقولون إنهم لا يريدون أن يسمعوا شيئاً عن مثل هذا الحل لم يقدموا أي بديل".
ودعت بيربوك أيضاً إلى وقف إنساني عاجل للحرب المستعرة على قطاع غزة.
وفي السياق، شدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على حل الدولتين، لوضع حد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها.
كما كرر الإدانة الصادرة عن الأمم المتحدة لرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير المقبول للدعوات لإقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
22/01/2024 21:57:40

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