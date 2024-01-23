بيربوك: حل الدولتين هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع في فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إن حل الدولتين الذي من شأنه أن يتيح التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو الحل الوحيد للصراع المستمر.
ووفقاً ل(دويتشه فيله)، قبيل حضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أضافت بيربوك: "كل أولئك الذين يقولون إنهم لا يريدون أن يسمعوا شيئاً عن مثل هذا الحل لم يقدموا أي بديل".
ودعت بيربوك أيضاً إلى وقف إنساني عاجل للحرب المستعرة على قطاع غزة.
وفي السياق، شدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على حل الدولتين، لوضع حد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها.
كما كرر الإدانة الصادرة عن الأمم المتحدة لرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير المقبول للدعوات لإقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
22/01/2024 21:57:40
MENAFN23012024000117011021ID1107755108
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