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جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من ضباطه

1/23/2024 3:01:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مقتل 3 ضباط إسرائيليين، وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة، في معارك جنوب قطاع غزة.
وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه في المعركة التي قتل فيها الضباط، أصيب جندي آخر من الكتيبة 202 من لواء المظليين بجروح خطيرة، كما أصيب جنديان آخران من كتيبة الهندسة 603 تشكيل "سار مجولان" (7) بإصابات خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن إلى 535 منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/ ف ق/ب ع/ هـ ح
22/01/2024 21:55:42

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