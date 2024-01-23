جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من ضباطه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مقتل 3 ضباط إسرائيليين، وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة، في معارك جنوب قطاع غزة.
وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه في المعركة التي قتل فيها الضباط، أصيب جندي آخر من الكتيبة 202 من لواء المظليين بجروح خطيرة، كما أصيب جنديان آخران من كتيبة الهندسة 603 تشكيل "سار مجولان" (7) بإصابات خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن إلى 535 منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/ ف ق/ب ع/ هـ ح
22/01/2024 21:55:42
MENAFN23012024000117011021ID1107755107
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