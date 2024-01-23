السلطات التركية تعثر على جثتين أخريين على سواحل سريك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، العثور على جثتين أخريين لفظتهما أمواج البحر المتوسط إلى شواطئ منطقة سريك بولاية أنطاليا.

ووفقاً لـ (الأناضول)، تم العثور على الجثتين على شاطئ حي "قادرية"، فيما قامت الجهات المختصة بنقل الجثث إلى الطب الشرعي في الولاية لتشريحهما وتحديد هويتهما.

كما أعلنت ولاية أنطاليا أمس الأحد، في بيان، العثور على 6 جثث على شواطئها، بينها 5 مجهولة الهوية ترتدي أحذية وملابس سورية الصنع.

وأشارت إلى أن السفارة اللبنانية لدى أنقرة، نشرت بلاغا في 11 كانون الأول الماضي، حول إبحار قارب على متنه نحو 90 شخصا من المنطقة الساحلية بين لبنان وسوريا باتجاه جزيرة قبرص، وانقطع الاتصال به، ليتم الإعلان لاحقا عن فقدانه.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

22/01/2024 21:41:56