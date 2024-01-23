Tuesday, 23 January 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السلطات التركية تعثر على جثتين أخريين على سواحل سريك

1/23/2024 3:01:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، العثور على جثتين أخريين لفظتهما أمواج البحر المتوسط إلى شواطئ منطقة سريك بولاية أنطاليا.
ووفقاً لـ (الأناضول)، تم العثور على الجثتين على شاطئ حي "قادرية"، فيما قامت الجهات المختصة بنقل الجثث إلى الطب الشرعي في الولاية لتشريحهما وتحديد هويتهما.
كما أعلنت ولاية أنطاليا أمس الأحد، في بيان، العثور على 6 جثث على شواطئها، بينها 5 مجهولة الهوية ترتدي أحذية وملابس سورية الصنع.
وأشارت إلى أن السفارة اللبنانية لدى أنقرة، نشرت بلاغا في 11 كانون الأول الماضي، حول إبحار قارب على متنه نحو 90 شخصا من المنطقة الساحلية بين لبنان وسوريا باتجاه جزيرة قبرص، وانقطع الاتصال به، ليتم الإعلان لاحقا عن فقدانه.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
22/01/2024 21:41:56

MENAFN23012024000117011021ID1107755106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث