السلطات التركية تعثر على جثتين أخريين على سواحل سريك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، العثور على جثتين أخريين لفظتهما أمواج البحر المتوسط إلى شواطئ منطقة سريك بولاية أنطاليا.
ووفقاً لـ (الأناضول)، تم العثور على الجثتين على شاطئ حي "قادرية"، فيما قامت الجهات المختصة بنقل الجثث إلى الطب الشرعي في الولاية لتشريحهما وتحديد هويتهما.
كما أعلنت ولاية أنطاليا أمس الأحد، في بيان، العثور على 6 جثث على شواطئها، بينها 5 مجهولة الهوية ترتدي أحذية وملابس سورية الصنع.
وأشارت إلى أن السفارة اللبنانية لدى أنقرة، نشرت بلاغا في 11 كانون الأول الماضي، حول إبحار قارب على متنه نحو 90 شخصا من المنطقة الساحلية بين لبنان وسوريا باتجاه جزيرة قبرص، وانقطع الاتصال به، ليتم الإعلان لاحقا عن فقدانه.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
22/01/2024 21:41:56
MENAFN23012024000117011021ID1107755106
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