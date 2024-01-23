صدور العدد 420 من مجلة أفكار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- صدر حديثاً، عن وزارة الثقافة، العدد 420 من مجلة "أفكار" الشهرية، متضمناً مجموعة من الموضوعات والدراسات والإبداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبة من الكتاب من الأردن وخارجه.
واستهل عدد المجلة التي ترأس تحريرها الروائية سميحة خريس، مقالة افتتاحية للكاتب والأكاديمي الدكتور راشد عيسى، بعنوان: "في شرعية قصيدة النثر".
ومما جاء فيها: "إنَّ النظرة النقدية التأملية لحال قصيدة النثر تُحيلنا إلى التأكيد بأنَّ الشعر فنٌّ، ولا يخلو أي فن من شروط، فيما المهارة الإبداعيّة تكمن في مدى اللعب بحرية داخل إرادة الشروط وقيودها".
وتضمن العددُ ملفًا بعنوان: "قصيدة النثر: جمالياتٌ جديدةٌ"، من إعداد وتقديم الدكتور محمد عبيدالله. و"شعريّةُ القصيدة بالنثر" للدكتور شربل داغر، و"قصيدةُ النثر في الأردن" للدكتور مصلح النّجّار، و"قصيدةُ النثر النسويّة العربيّة والأردنيّة" للدكتورة مها العتوم، و"الموروثُ الشعبيُّ في قصيدة النثر- إيمان مرسال أنموذجًا" للدكتور سيد ضيف الله، و"اللغةُ الصوفيّةُ في قصيدة النثر- تجربة الشاعر عبد الحميد شكيل نموذجًا" للدكتور عبد الحميد هيمة، و"قصيدة النّثر النّسائيّة - البوح، الجسد، التّمرد" لنصرالدين شردال.
وفي باب دراسات ومقالات نُشر ما يلي: "في الحرب على غزة: الشعر يقاوم: يفخر ويرثي ويعتب ويزرع الأمل" لتحسين يقين، و"إشكاليات ورؤى نقدية في قصص الأطفال لرزان إبراهيم" للدكتور عباس عبدالحليم عباس، و"اليهود وأكذوبة أرض الجدود" للدكتورة هبة مهران، و"تقويض الكولونيالية الإسرائيلية والرد عليها بالكتابة "رواية دبابة تحت شجرة عيد الميلاد لإبراهيم نصر الله نموذجًا" للدكتور ليث الرواجفة، و"عن فوزية أسعد أكتب: رحلة صداقة وحوار وفكر وقراءة" لهالة البدري، و"من الاتصال بالعالَم إلى انقطاع سيرورة الحياة عن كتاب (التجربة المنبوذة: الصدمة النفسية، السرد والتاريخ) لمعاذ بني عامر، و"هاشم غرايبة: النساج الماهر والنص الإبداعي المعرفي" لعارف هلال.
كما اشتملت العناوين أيضا، "السرد الأردني.. عين على الحياة والمستقبل إطلالة على نماذج من الرواية الأردنية المعاصرة" لمنير عتيبة، و"أرابيسك الشخصية المصرية الدراما والتمثيل الجمالي للواقع" للدكتور أحمد يحيى علي، و"الطُّفولة والحرب.. أداة وضَحيّة" لمحمد ياسر منصور، و"الفلسفة وسؤال الإرهاب: دور الفلسفة في مواجهة الإرهاب" لإسماعيل بوزيد.
أمَّا في باب "إبداع" فنقرأ القصائد: "صورة عن طفل في غزة" لعصام السعدي، و"عُرُوجٌ إِلَى سِدْرَةِ فِلِسْطِينْ لعبدالحميد حسن محمد، و"ثنائيات" لعلي البتيري، و"تناقضاتُ روما" لكريم معتوق.
كما نقرأ في العدد القصص: "رسائلُ ليلى" لأيمن يوسف أبولبن، و"معذرةً يا سيّدَ الألم والحريّة!" للسيد نجم، و"ندى" للدكتور شفيق طه النوباني، و"أبعد من ذلك" لفتحي الضمور.
وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحليّة والعالميّة، كتب محمد سلام جميعان في باب "نوافذ ثقافية"، فيما كتب الروائي والإعلامي أحمد الطراونة عن تجربته الإبداعيّة في باب "مدارات البوح". والعدد من إخراج المصمّمة حنان الطوس، ولوحتا الغلافين الأمامي والخلفي للكاتب والفنان التشكيلي عماد مدانات.
- -(بترا)
م خ/ب ع/ هـ ح
22/01/2024 21:22:04
MENAFN23012024000117011021ID1107755105
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