صدور العدد 420 من مجلة أفكار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- صدر حديثاً، عن وزارة الثقافة، العدد 420 من مجلة "أفكار" الشهرية، متضمناً مجموعة من الموضوعات والدراسات والإبداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبة من الكتاب من الأردن وخارجه.

واستهل عدد المجلة التي ترأس تحريرها الروائية سميحة خريس، مقالة افتتاحية للكاتب والأكاديمي الدكتور راشد عيسى، بعنوان: "في شرعية قصيدة النثر".

ومما جاء فيها: "إنَّ النظرة النقدية التأملية لحال قصيدة النثر تُحيلنا إلى التأكيد بأنَّ الشعر فنٌّ، ولا يخلو أي فن من شروط، فيما المهارة الإبداعيّة تكمن في مدى اللعب بحرية داخل إرادة الشروط وقيودها".

وتضمن العددُ ملفًا بعنوان: "قصيدة النثر: جمالياتٌ جديدةٌ"، من إعداد وتقديم الدكتور محمد عبيدالله. و"شعريّةُ القصيدة بالنثر" للدكتور شربل داغر، و"قصيدةُ النثر في الأردن" للدكتور مصلح النّجّار، و"قصيدةُ النثر النسويّة العربيّة والأردنيّة" للدكتورة مها العتوم، و"الموروثُ الشعبيُّ في قصيدة النثر- إيمان مرسال أنموذجًا" للدكتور سيد ضيف الله، و"اللغةُ الصوفيّةُ في قصيدة النثر- تجربة الشاعر عبد الحميد شكيل نموذجًا" للدكتور عبد الحميد هيمة، و"قصيدة النّثر النّسائيّة - البوح، الجسد، التّمرد" لنصرالدين شردال.

وفي باب دراسات ومقالات نُشر ما يلي: "في الحرب على غزة: الشعر يقاوم: يفخر ويرثي ويعتب ويزرع الأمل" لتحسين يقين، و"إشكاليات ورؤى نقدية في قصص الأطفال لرزان إبراهيم" للدكتور عباس عبدالحليم عباس، و"اليهود وأكذوبة أرض الجدود" للدكتورة هبة مهران، و"تقويض الكولونيالية الإسرائيلية والرد عليها بالكتابة "رواية دبابة تحت شجرة عيد الميلاد لإبراهيم نصر الله نموذجًا" للدكتور ليث الرواجفة، و"عن فوزية أسعد أكتب: رحلة صداقة وحوار وفكر وقراءة" لهالة البدري، و"من الاتصال بالعالَم إلى انقطاع سيرورة الحياة عن كتاب (التجربة المنبوذة: الصدمة النفسية، السرد والتاريخ) لمعاذ بني عامر، و"هاشم غرايبة: النساج الماهر والنص الإبداعي المعرفي" لعارف هلال.

كما اشتملت العناوين أيضا، "السرد الأردني.. عين على الحياة والمستقبل إطلالة على نماذج من الرواية الأردنية المعاصرة" لمنير عتيبة، و"أرابيسك الشخصية المصرية الدراما والتمثيل الجمالي للواقع" للدكتور أحمد يحيى علي، و"الطُّفولة والحرب.. أداة وضَحيّة" لمحمد ياسر منصور، و"الفلسفة وسؤال الإرهاب: دور الفلسفة في مواجهة الإرهاب" لإسماعيل بوزيد.

أمَّا في باب "إبداع" فنقرأ القصائد: "صورة عن طفل في غزة" لعصام السعدي، و"عُرُوجٌ إِلَى سِدْرَةِ فِلِسْطِينْ لعبدالحميد حسن محمد، و"ثنائيات" لعلي البتيري، و"تناقضاتُ روما" لكريم معتوق.

كما نقرأ في العدد القصص: "رسائلُ ليلى" لأيمن يوسف أبولبن، و"معذرةً يا سيّدَ الألم والحريّة!" للسيد نجم، و"ندى" للدكتور شفيق طه النوباني، و"أبعد من ذلك" لفتحي الضمور.

وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحليّة والعالميّة، كتب محمد سلام جميعان في باب "نوافذ ثقافية"، فيما كتب الروائي والإعلامي أحمد الطراونة عن تجربته الإبداعيّة في باب "مدارات البوح". والعدد من إخراج المصمّمة حنان الطوس، ولوحتا الغلافين الأمامي والخلفي للكاتب والفنان التشكيلي عماد مدانات.

- -(بترا)

م خ/ب ع/ هـ ح

22/01/2024 21:22:04