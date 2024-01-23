الصحة تطلق حملة وطنية للكشف المبكر عن خلع الورك التطوري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أطلقت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، حملة وطنية، هي الأولى، للكشف المبكر عن خلع الورك التطوري في مركز صحي الأميرة بسمة الشامل، وبدعم من منظمة سلسلة الأمل.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الحملة ستعمل على توسيع نطاق الرعاية الصحية للأطفال وإعطاء الفرصة الأفضل لكافة الأطفال المشتبه بإصابتهم بخلع الورك التطوري من خلال التشخيص والتدخل المبكر وصولا لمنحهم نوعية حياة أفضل.
وقال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور رياض الشياب، الذي أطلق الحملة، مندوباً عن وزير الصحة، إن الحملة تهدف إلى الكشف عن خلع الورك التطوري لدى الأطفال والذي يمثل تأخرا تطوريا لهم، حيث يمكن التدخل لمعالجته مبكرا وتجنب مضاعفات من الممكن أن تحصل نتيجة الإصابة به وذلك إن تم تشخيصه مبكرا.
وبين أن الكشف المبكر يُمثل أهم ركيزة في خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات التأهيلية التي تتوخى ليس فقط تحقيق التعافي بمعناه الطبي المجرد وإنما تمكين الطفل من العيش حياة كريمة متمتعا بصحة جسدية ونفسية تجعله قادرا على ممارسة نشاطات حياته اليومية وتمتعه بحقوقه باستقلالية وفاعلية.
--(بترا)
ع د/ب ع/ هـ ح
22/01/2024 21:07:37
MENAFN23012024000117011021ID1107755104
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