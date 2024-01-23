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الصحة تطلق حملة وطنية للكشف المبكر عن خلع الورك التطوري

1/23/2024 3:01:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أطلقت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، حملة وطنية، هي الأولى، للكشف المبكر عن خلع الورك التطوري في مركز صحي الأميرة بسمة الشامل، وبدعم من منظمة سلسلة الأمل.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الحملة ستعمل على توسيع نطاق الرعاية الصحية للأطفال وإعطاء الفرصة الأفضل لكافة الأطفال المشتبه بإصابتهم بخلع الورك التطوري من خلال التشخيص والتدخل المبكر وصولا لمنحهم نوعية حياة أفضل.
وقال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور رياض الشياب، الذي أطلق الحملة، مندوباً عن وزير الصحة، إن الحملة تهدف إلى الكشف عن خلع الورك التطوري لدى الأطفال والذي يمثل تأخرا تطوريا لهم، حيث يمكن التدخل لمعالجته مبكرا وتجنب مضاعفات من الممكن أن تحصل نتيجة الإصابة به وذلك إن تم تشخيصه مبكرا.
وبين أن الكشف المبكر يُمثل أهم ركيزة في خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات التأهيلية التي تتوخى ليس فقط تحقيق التعافي بمعناه الطبي المجرد وإنما تمكين الطفل من العيش حياة كريمة متمتعا بصحة جسدية ونفسية تجعله قادرا على ممارسة نشاطات حياته اليومية وتمتعه بحقوقه باستقلالية وفاعلية.
--(بترا)
ع د/ب ع/ هـ ح
22/01/2024 21:07:37

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