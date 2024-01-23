Tuesday, 23 January 2024 12:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفيصلي يتعاقد مع اللاعب جعارة

1/23/2024 3:01:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- تعاقد نادي الفيصلي، مع اللاعب سند جعارة، للعب في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن الفيصلي، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع جعارة رسميا على كشوفات النادي، بانتظار ظهوره مع الفريق خلال منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين الشهر المقبل، مؤكدا أنه يمتلك حق التمديد مع اللاعب لعام إضافي.
ولعب جعارة خلال مرحلة الذهاب من الدوري مع فريق نادي الأهلي، قبل أن يغادره لانتهاء عقده مع النادي بالتراضي.
--(بترا)
ض ع/ع ط
22/01/2024 20:45:00

MENAFN23012024000117011021ID1107755103

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث