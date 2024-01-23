الفيصلي يتعاقد مع اللاعب جعارة
التاريخ
1/23/2024 3:01:19 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- تعاقد نادي الفيصلي، مع اللاعب سند جعارة، للعب في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن الفيصلي، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع جعارة رسميا على كشوفات النادي، بانتظار ظهوره مع الفريق خلال منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين الشهر المقبل، مؤكدا أنه يمتلك حق التمديد مع اللاعب لعام إضافي.
ولعب جعارة خلال مرحلة الذهاب من الدوري مع فريق نادي الأهلي، قبل أن يغادره لانتهاء عقده مع النادي بالتراضي.
--(بترا)
ض ع/ع ط
22/01/2024 20:45:00
MENAFN23012024000117011021ID1107755103
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