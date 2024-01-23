الفيصلي يتعاقد مع اللاعب جعارة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- تعاقد نادي الفيصلي، مع اللاعب سند جعارة، للعب في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن الفيصلي، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع جعارة رسميا على كشوفات النادي، بانتظار ظهوره مع الفريق خلال منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين الشهر المقبل، مؤكدا أنه يمتلك حق التمديد مع اللاعب لعام إضافي.

ولعب جعارة خلال مرحلة الذهاب من الدوري مع فريق نادي الأهلي، قبل أن يغادره لانتهاء عقده مع النادي بالتراضي.

--(بترا)

ض ع/ع ط

22/01/2024 20:45:00