روسيا: بدء التحضير للرد على أي عقوبات غربية جديدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 22 كانون الثاني (بترا)-أكدت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، أنها بدأت باتخاذ الإجراءات للرد على حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المتوقع إصدارها الشهر المقبل، مشيرا الى أن ضغط العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي سيستمر.
وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي: اليوم الإثنين، "ننطلق من حقيقة أن ضغط العقوبات الغربية على اقتصاد البلاد سيستمر، وأن الغرب لا يتصرف بشكل مختلف، لافتة أن بلادها ستتبع الإجراءات الجوابية للرد على تلك العقوبات".
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن أن المناقشات جارية بشأن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، ومن المقرر اعتمادها قبل 24 شباط المقبل.
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
22/01/2024 20:36:38
MENAFN23012024000117011021ID1107755099
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