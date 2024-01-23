Tuesday, 23 January 2024 12:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا: بدء التحضير للرد على أي عقوبات غربية جديدة

1/23/2024 3:01:18 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 22 كانون الثاني (بترا)-أكدت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، أنها بدأت باتخاذ الإجراءات للرد على حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المتوقع إصدارها الشهر المقبل، مشيرا الى أن ضغط العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي سيستمر.
وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي: اليوم الإثنين، "ننطلق من حقيقة أن ضغط العقوبات الغربية على اقتصاد البلاد سيستمر، وأن الغرب لا يتصرف بشكل مختلف، لافتة أن بلادها ستتبع الإجراءات الجوابية للرد على تلك العقوبات".
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن أن المناقشات جارية بشأن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، ومن المقرر اعتمادها قبل 24 شباط المقبل.
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
22/01/2024 20:36:38

MENAFN23012024000117011021ID1107755099

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث