روسيا: بدء التحضير للرد على أي عقوبات غربية جديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 22 كانون الثاني (بترا)-أكدت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، أنها بدأت باتخاذ الإجراءات للرد على حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المتوقع إصدارها الشهر المقبل، مشيرا الى أن ضغط العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي سيستمر.

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي: اليوم الإثنين، "ننطلق من حقيقة أن ضغط العقوبات الغربية على اقتصاد البلاد سيستمر، وأن الغرب لا يتصرف بشكل مختلف، لافتة أن بلادها ستتبع الإجراءات الجوابية للرد على تلك العقوبات".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن أن المناقشات جارية بشأن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، ومن المقرر اعتمادها قبل 24 شباط المقبل.

--(بترا)

س ح/ب ع/ ع ط

22/01/2024 20:36:38