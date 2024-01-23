المنتخب الوطني تحت 17 عاما يتعثر أمام نظيره التونسي ودياً

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- تعثر المنتخب الوطني تحت سن 17 عاما، أمام نظيره التونسي 1-3، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب أريانة، ضمن معسكره التدريبي، استعداداً للتصفيات الآسيوية في تشرين الأول المقبل.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين الخميس 25 كانون الثاني على نفس الملعب.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت سن 17، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية في تشرين الأول المقبل.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ ع ط

22/01/2024 20:34:54