المنتخب الوطني تحت 17 عاما يتعثر أمام نظيره التونسي ودياً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- تعثر المنتخب الوطني تحت سن 17 عاما، أمام نظيره التونسي 1-3، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب أريانة، ضمن معسكره التدريبي، استعداداً للتصفيات الآسيوية في تشرين الأول المقبل.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين الخميس 25 كانون الثاني على نفس الملعب.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت سن 17، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية في تشرين الأول المقبل.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
22/01/2024 20:34:54
MENAFN23012024000117011021ID1107755090
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