السفير العضايلة: الأردن أول من دعا في الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 22 كانون الثاني (بترا)- أكد مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة، أن جلالة الملك عبدالله الثاني واتصالاته وزياراته الدولية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كشف حقيقة ما يجري من عدوان، وما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب وتصدى للسردية التي زعمت أن الحرب على قطاع غزة هي دفاع عن النفس.

وأشار، في كلمته خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، حول العدوان على غزة، إلى أن الأردن وظّف كل إمكاناته لوقف العدوان الإسرائيلي وتصعيد إجراءاتها اللاشرعية وغير القانونية وارهابها في الضفة الغربية، كما أنه وقف مع أشقائه العرب في مواجهة محاولات إسرائيل البائسة لحشد الدعم الدولي لتبرير تواجدها في قطاع غزة بعد وقف الحرب.

وشدد على أن الأردن كان أول من دعا في الأمم المتحدة إلى محاسبة إسرائيل ومسؤوليها عن جرائم الحرب المرتكبة في غزة، وأكد دعمه للدعوى القضائية التي قدمتها جنوب افريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وفيما يتعلق بالواجب التضامني والوقفة الأخوية للأردن تجاه الأشقاء في فلسطين، استعرض بالأرقام الجهود الإغاثية، التي قامت بها المملكة من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو الملكي والخدمات الطبية الملكية منذ بدء العدوان على غزة، إلى جانب تعزيز الدور الإغاثي والإنساني والطبي، الذي يقوم به الأردن في مناطق الضفة الغربية.

وأشار في هذا الصدد، إلى إشراف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على تجهيز المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة للأشقاء في فلسطين، وأن سموه كان أول شخصية بارزة على الصعيد الدولي تصل إلى مطار العريش على متن طائرة عسكرية أردنية نقلت الفريق الطبي والتجهيزات للمستشفى الميداني العسكري الذي أقامه الأردن في خان يونس.

وأكد السفير العضايلة، دعم الأردن لأي إجراءات يتخذها مجلس جامعة الدول العربية لحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في وقف الحرب الإسرائيلية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية لجميع مناطق قطاع غزة دون استثناء.

--(بترا)

ن ا/ ن ح/ ع ط

22/01/2024 19:24:55