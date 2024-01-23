منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزيري العمل والاتصال الحكومي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- تعقد وزيرة العمل ناديا الروابدة، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تنظيم سوق العمل وتحديات وزارة العمل"، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.

ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، تطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل، وجهود وزارة العمل في التفتيش على منشآت القطاع الخاص ومدى التزامها بمعايير السلامة والصحة والمهنية، وعلاقات العمل والمفاوضات الجماعية، وخدمات التشغيل والتوجيه المهني، والتمكين الاقتصادي للمرأة، إضافة إلى تنظيم شؤون العمالة غير الأردني.

وعلى الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.

--(بترا)

هـ أ /ع ط

22/01/2024 19:22:11