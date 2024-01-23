تربية النواب تبحث تحديات تواجه مجالس المحافظات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور بلال المومني، التحديات والمعيقات التي تواجه مجالس المحافظات في قطاع التربية والتعليم.

وقال المومني، في تصريح صحفي أصدرته اللجنة، "إن التعليم في الأردن له بصمات ملحوظة في البناء، وأوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من تقدم وازدهار في العديد من القطاعات".

وأشار إلى دور مجالس المحافظات الكبير في إنجاح الرؤية الملكية للوصول إلى التنمية المستدامة، وتحديد احتياجات وايجاد حلول للمشاكل في محافظات المملكة كافة.

وشدد المومني على ضرورة التشاركية بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، والعمل على رفعة جوانب قطاع التعليم، بما يخدم مصلحة الوطن، وايجاد بيئة تربوية محفزة للنهوض بالقطاع.

بدورهم، طالب رؤساء مجالس المحافظات الحضور، بزيادة ميزانية مجالس محافظاتهم، وإشراكهم في العطاءت والمشاريع التي تطرحها وزارة التربية وتخصيص مبالغ مالية كقروض للطلبة.

كما طالبوا بعدم الاكتفاء بالتعليم الإضافي، والاستعاضة عنه بالتعيين للمعلمين، وزيادة عدد الغرف الصفية، وتأهيل أبنية المدارس المستأجرة، داعين إلى توزيع المخصصات المالية على كل المحافظات بعدالة.

من ناحيتهم، أكد النواب الحضور: عطا ابداح، وناجح العدوان، وعيد النعيمات، وعلي الطروانة، ومحمد الشطناوي، وفراس القضاة أهمية الارتقاء بمستوى التعليم في الأردن لتخريج جيل واعي ومثقف.

وشددوا على ضرورة معالجة المشاكل التي تواجه مجالس المحافظات ومتابعتها مع السلطة التنفيذية.

--(بترا)

م خ/ ن ح/ ع ط

22/01/2024 19:17:08