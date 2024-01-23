تربية النواب تبحث تحديات تواجه مجالس المحافظات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور بلال المومني، التحديات والمعيقات التي تواجه مجالس المحافظات في قطاع التربية والتعليم.
وقال المومني، في تصريح صحفي أصدرته اللجنة، "إن التعليم في الأردن له بصمات ملحوظة في البناء، وأوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من تقدم وازدهار في العديد من القطاعات".
وأشار إلى دور مجالس المحافظات الكبير في إنجاح الرؤية الملكية للوصول إلى التنمية المستدامة، وتحديد احتياجات وايجاد حلول للمشاكل في محافظات المملكة كافة.
وشدد المومني على ضرورة التشاركية بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، والعمل على رفعة جوانب قطاع التعليم، بما يخدم مصلحة الوطن، وايجاد بيئة تربوية محفزة للنهوض بالقطاع.
بدورهم، طالب رؤساء مجالس المحافظات الحضور، بزيادة ميزانية مجالس محافظاتهم، وإشراكهم في العطاءت والمشاريع التي تطرحها وزارة التربية وتخصيص مبالغ مالية كقروض للطلبة.
كما طالبوا بعدم الاكتفاء بالتعليم الإضافي، والاستعاضة عنه بالتعيين للمعلمين، وزيادة عدد الغرف الصفية، وتأهيل أبنية المدارس المستأجرة، داعين إلى توزيع المخصصات المالية على كل المحافظات بعدالة.
من ناحيتهم، أكد النواب الحضور: عطا ابداح، وناجح العدوان، وعيد النعيمات، وعلي الطروانة، ومحمد الشطناوي، وفراس القضاة أهمية الارتقاء بمستوى التعليم في الأردن لتخريج جيل واعي ومثقف.
وشددوا على ضرورة معالجة المشاكل التي تواجه مجالس المحافظات ومتابعتها مع السلطة التنفيذية.
--(بترا)
م خ/ ن ح/ ع ط
22/01/2024 19:17:08
MENAFN23012024000117011021ID1107755067
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