غزة تشهد أطول انقطاع للاتصالات منذ بدء الحرب

غزة تشهد أطول انقطاع للاتصالات منذ بدء الحرب
التاريخ
1/23/2024 3:00:59 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين إن قطاع غزة يشهد أطول فترة انقطاع للاتصالات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضافت الوكالة في بيان صحفي أن انقطاع الاتصالات يعوق الاستجابة الإنسانية ويقيد الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
22/01/2024 19:03:02
MENAFN23012024000117011021ID1107755066
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.