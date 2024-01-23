غزة تشهد أطول انقطاع للاتصالات منذ بدء الحرب

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين إن قطاع غزة يشهد أطول فترة انقطاع للاتصالات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأضافت الوكالة في بيان صحفي أن انقطاع الاتصالات يعوق الاستجابة الإنسانية ويقيد الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة. --(بترا) رصد / ف ق/ ع ط 22/01/2024 19:03:02

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