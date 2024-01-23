الإصابة تبعد الروابدة عن صفوف المنتخب الوطني في كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 22 كانون الثاني (بترا)- يغيب لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نور الروابدة عن المنتخب في صفوف كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بعد تعرضه للإصابة.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب لوفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني الموجود في الدوحة، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها الروابدة، أظهرت إصابته بكسر في الضلع السادس، ما يؤكد غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح من 3 و4 أسابيع، وابتعاده عن بطولة كأس آسيا 2023.

ويواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة البحرين عند الـ 2:30 عصر الخميس المقبل، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2023، وأجرى المنتخب تدريبه عصر اليوم الاثنين، على ملعب العقلة في الدوحة، بقيادة المدرب الحسين عموتة.

يذكر أن المنتخب الوطني حقق الفوز في اللقاء الأول بالبطولة على حساب ماليزيا 4-0، قبل أن يتعادل مع كوريا 2-2.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف أمام كوريا، ثم البحرين 3، وماليزيا دون نقاط.

وباتت قائمة المنتخب للنهائيات الآسيوية تضم 25 لاعبا: يزيد أبو ليلى، وعبدالله الفاخوري، وأحمد جعيدي، وعبدالله نصيب، ويزن العرب، وأنس بني ياسين، وبراء مرعي، وسالم العجالين، ومحمد أبو حشيش، وإحسان حداد، وفراس شلباية، وفادي عوض، ورجائي عايد، ونزار الرشدان، وإبراهيم سعادة، ومحمود مرضي، ومهند أبو طه، ومحمد أبو زريق "شرارة"، وأنس العوضات، وموسى التعمري، وعلي علوان، ويوسف أبو جلبوش، وصالح راتب، وحمزة الدردور، ويزن النعيمات.

--(بترا)

خ خ/ ن ح/ ع ط

22/01/2024 18:52:24