الإصابة تبعد الروابدة عن صفوف المنتخب الوطني في كأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 22 كانون الثاني (بترا)- يغيب لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نور الروابدة عن المنتخب في صفوف كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بعد تعرضه للإصابة.
وقال المنسق الإعلامي للمنتخب لوفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني الموجود في الدوحة، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها الروابدة، أظهرت إصابته بكسر في الضلع السادس، ما يؤكد غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح من 3 و4 أسابيع، وابتعاده عن بطولة كأس آسيا 2023.
ويواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة البحرين عند الـ 2:30 عصر الخميس المقبل، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2023، وأجرى المنتخب تدريبه عصر اليوم الاثنين، على ملعب العقلة في الدوحة، بقيادة المدرب الحسين عموتة.
يذكر أن المنتخب الوطني حقق الفوز في اللقاء الأول بالبطولة على حساب ماليزيا 4-0، قبل أن يتعادل مع كوريا 2-2.
ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف أمام كوريا، ثم البحرين 3، وماليزيا دون نقاط.
وباتت قائمة المنتخب للنهائيات الآسيوية تضم 25 لاعبا: يزيد أبو ليلى، وعبدالله الفاخوري، وأحمد جعيدي، وعبدالله نصيب، ويزن العرب، وأنس بني ياسين، وبراء مرعي، وسالم العجالين، ومحمد أبو حشيش، وإحسان حداد، وفراس شلباية، وفادي عوض، ورجائي عايد، ونزار الرشدان، وإبراهيم سعادة، ومحمود مرضي، ومهند أبو طه، ومحمد أبو زريق "شرارة"، وأنس العوضات، وموسى التعمري، وعلي علوان، ويوسف أبو جلبوش، وصالح راتب، وحمزة الدردور، ويزن النعيمات.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ ع ط
22/01/2024 18:52:24
MENAFN23012024000117011021ID1107755065
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