وزير السياحة يتفقد المدرج الروماني وجبل القلعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- تفقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، اليوم الإثنين، المدرج الروماني وجبل القلعة وسط عمان.

واستمع القيسي خلال زيارته إلى مبنيين تسلمتهما دائرة الآثار العامة من أمانة عمان، لشرح من مدير الدائرة الدكتور فادي بلعاوي، حيال خطط الدائرة في إنشاء متحفين عمّانيين في هذين المبنيين، ليكون أحدهما متحفا يحاكي تاريخ عمان من خلال إنتاج نسخ طبق الأصل للتماثيل والأعمال الخزفية التي تروي قصة الملوك الذين تعاقبوا على حكم عمان القديمة، إضافة إلى بعض الأعمال الفنية الحرفية القديمة مثل الجرار والأكواب.

ويعنى المتحف الثاني بعرض صور المواقع الأثرية في عمان، والتي تم ترميمها في عهد الهاشميين، حيث سيحتوي المتحف على صور للمواقع قبل الترميم وبعده.

وأكد القيسي أن هذين المتحفين، سيشكلان قيمة سياحية مضافة، تستهدف تعزيز تجربة السائح، ومنح الأردنيين والسياح منتجا سياحيا جديدا.

واطلع القيسي، خلال الجولة على مشروع تطوير السفح الجنوبي لجبل القلعة، الذي نفذته دائرة الآثار، ليكون منتجا سياحيا جديدا يربط جبل القلعة والمدرج الروماني.

والتقى القيسي خلال الجولة، فريق الفيلم الهندي بادي ميان شوت ميان، والممثلين أكشاي كومار وتايغر شروف، والمخرج الهندي علي عباس زافار، حيث سيتم تصوير بعض مشاهد الفيلم في المدرج الروماني، وجرش، والبوليفارد، والعقبة.

--(بترا)

ح خ/ ف م/رق

22/01/2024 18:12:16