رفد بلدية الباسلية بالمفرق بكاسحتي ثلوج

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 22 كانون الثاني(بترا)- رفدت وزارة الإدارة المحلية، بلدية الباسلية في لواء البادية الشمالية الغربية، بكاسحتي ثلوج لتمكينها من القيام بواجبها في الظروف الجوية الطارئة.

وبحسب بيان البلدية، اليوم الإثنين، فإن الكاسحتين ستسهمان في تسهيل مهمة العاملين في البلدية للقيام بواجبهم في فتح الطرق وإزالة الثلوج بكل سهولة ويسر، وتسهيل حركة المركبات والمواطنين خلال الظروف الجوية الاستثنائية.

وثمنت البلدية، جهود الوزارة في دعم البلديات لتمكينها من القيام بواجباتها.

--(بترا)

ه ق/ف م/رق

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22/01/2024 17:57:12