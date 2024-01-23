رفد بلدية الباسلية بالمفرق بكاسحتي ثلوج
التاريخ
1/23/2024 3:00:53 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 22 كانون الثاني(بترا)- رفدت وزارة الإدارة المحلية، بلدية الباسلية في لواء البادية الشمالية الغربية، بكاسحتي ثلوج لتمكينها من القيام بواجبها في الظروف الجوية الطارئة.
وبحسب بيان البلدية، اليوم الإثنين، فإن الكاسحتين ستسهمان في تسهيل مهمة العاملين في البلدية للقيام بواجبهم في فتح الطرق وإزالة الثلوج بكل سهولة ويسر، وتسهيل حركة المركبات والمواطنين خلال الظروف الجوية الاستثنائية.
وثمنت البلدية، جهود الوزارة في دعم البلديات لتمكينها من القيام بواجباتها.
--(بترا)
ه ق/ف م/رق
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22/01/2024 17:57:12
MENAFN23012024000117011021ID1107755062
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