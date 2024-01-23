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بدء تقديم خدمات الترخيص المتنقل للمنشآت التجارية في الزرقاء

1/23/2024 3:00:51 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 22 كانون الثاني (بترا)- بدأت بلدية الزرقاء بتقدم خدمات الترخيص المتنقل للمنشآت والمحال التجارية، إلى جانب تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية.
وقال رئيس البلدية المهندس عماد المومني، اليوم الإثنين، إن هذه الخدمات تأتي في إطار سعي البلدية إلى توسيع خدماتها المقدمة للمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم وسرعة إنجاز معاملاتهم، إذ تعد البلدية الأولى في المملكة التي تقدم هذه الخدمة.
وأفاد المومني بأن خدمة الترخيص المتنقل، تتضمن إصدار رخص المهن وتجديدها وشطبها، حيث ستتواجد مركبة الترخيص المتنقلة بشكل دوري في عدة أماكن بالمدينة، وستقوم البلدية بتحديد مواعيدها والإعلان عنها عبر موقعها الرسمي.
--(بترا)
ع ض/ف م/رق
22/01/2024 17:44:50

MENAFN23012024000117011021ID1107755061

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