بدء تقديم خدمات الترخيص المتنقل للمنشآت التجارية في الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 22 كانون الثاني (بترا)- بدأت بلدية الزرقاء بتقدم خدمات الترخيص المتنقل للمنشآت والمحال التجارية، إلى جانب تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية.
وقال رئيس البلدية المهندس عماد المومني، اليوم الإثنين، إن هذه الخدمات تأتي في إطار سعي البلدية إلى توسيع خدماتها المقدمة للمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم وسرعة إنجاز معاملاتهم، إذ تعد البلدية الأولى في المملكة التي تقدم هذه الخدمة.
وأفاد المومني بأن خدمة الترخيص المتنقل، تتضمن إصدار رخص المهن وتجديدها وشطبها، حيث ستتواجد مركبة الترخيص المتنقلة بشكل دوري في عدة أماكن بالمدينة، وستقوم البلدية بتحديد مواعيدها والإعلان عنها عبر موقعها الرسمي.
--(بترا)
ع ض/ف م/رق
22/01/2024 17:44:50
MENAFN23012024000117011021ID1107755061
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